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Как поминали усопших на Радоницу в Костанае
Как поминали усопших на Радоницу в Костанае
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51636
Как поминали усопших на Радоницу в Костанае
Отправлено: 29.04.25 - 16:44
В православных храмах Костаная в Родительский день с восьми утра прошли особые заупокойные богослужения, после чего священники совершили общие панихиды по всем усопшим православным христианам в часовне на двух кладбищах.
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Как поминали усопших на Радоницу в Костанае
Отправлено: 29.04.25 - 16:44
Сегодня был на кладбище. Цыгане наши как всегда, шашлык мутят. Ну и ладно. Их дело.
Я принёс конфетки и печеньки моему братишки. И другу с которым дружил 15 лет. И похоронил недавно.
[Исправлено: Vit, 29.04.2025 - 17:23]
Я принёс конфетки и печеньки моему братишки. И другу с которым дружил 15 лет. И похоронил недавно.
[Исправлено: Vit, 29.04.2025 - 17:23]
Как поминали усопших на Радоницу в Костанае
Отправлено: 29.04.25 - 17:26
Re: Как поминали усопших на Радоницу в Костанае
Отправлено: 29.04.25 - 17:54
Ночь. Польша. Едешь вдоль посёлка. Че-то светится и так красиво. Приглядываешся. А это кладбище и возле каждой могилки фонарь. Днем зарежается от солнца о ночью светится. Красиво и так здорово что люди умеют делать прекрасно даже усопшим и не кто не трогает.
У нас, боишся что б завтра че не стырели с могилки..
Подонки и всякие
У нас, боишся что б завтра че не стырели с могилки..
Подонки и всякие
Как поминали усопших на Радоницу в Костанае
Отправлено: 29.04.25 - 18:09
Цитата:
---Вот и перестань беспокоит душу усопшего племяша .
111:
Упокой Господи душу усопшего
Упокой Господи душу усопшего
---Вот и перестань беспокоит душу усопшего племяша .
Как поминали усопших на Радоницу в Костанае
Отправлено: 29.04.25 - 18:14
Цитата:
Ты предлагаешь забыть и вспоминать о наших услпших?
Гога:
Вот и перестань беспокоит душу усопшего племяша .
Вот и перестань беспокоит душу усопшего племяша .
Ты предлагаешь забыть и вспоминать о наших услпших?
Как поминали усопших на Радоницу в Костанае
Отправлено: 29.04.25 - 18:25
Цитата:
---Вспоминай тихо и спокойно дома у себя , а не выноси это сюда , чтобы показать какой ты есть
111:
вспоминать
вспоминать
---Вспоминай тихо и спокойно дома у себя , а не выноси это сюда , чтобы показать какой ты есть
Как поминали усопших на Радоницу в Костанае
Отправлено: 29.04.25 - 18:39
Больные пенсы. Вам пишу. Бог дай им это прочитать.
. У меня два пенса. Мама и папа. Не бизнесмены. Простая пенсия. Они вызывают такси на кладбище так как мама уже плохо ходит. По деньгам ваще не проблема.Стандарт. И на ярмарку не гоняют как скот. И яйца мешками не покупают. Зачем?
Просто вызвали такси. Их туда отвезли и назад. На кладбище. .
А если вы все больные на голову вот и долбитесь в это автобус. Экономьте 5 тенге
[Исправлено: Vit, 29.04.2025 - 18:41]
. У меня два пенса. Мама и папа. Не бизнесмены. Простая пенсия. Они вызывают такси на кладбище так как мама уже плохо ходит. По деньгам ваще не проблема.Стандарт. И на ярмарку не гоняют как скот. И яйца мешками не покупают. Зачем?
Просто вызвали такси. Их туда отвезли и назад. На кладбище. .
А если вы все больные на голову вот и долбитесь в это автобус. Экономьте 5 тенге
[Исправлено: Vit, 29.04.2025 - 18:41]
Как поминали усопших на Радоницу в Костанае
Отправлено: 29.04.25 - 18:53
Цитата:
Согласно теме статьи, о них надо и нужно вспоминать, и не забывать
Гога:
Вспоминай тихо и спокойно дома у себя , а не выноси это сюда , чтобы показать какой ты есть
Вспоминай тихо и спокойно дома у себя , а не выноси это сюда , чтобы показать какой ты есть
Согласно теме статьи, о них надо и нужно вспоминать, и не забывать
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.18
- Сообщений:
- 768
Re: Как поминали усопших на Радоницу в Костанае
Отправлено: 30.04.25 - 13:35
Цитата:
пару тройку раз в год на такси можно. солидарен
Vit:
А если вы все больные на голову вот и долбитесь в это автобус.
А если вы все больные на голову вот и долбитесь в это автобус.
пару тройку раз в год на такси можно. солидарен
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1541
Как поминали усопших на Радоницу в Костанае
Отправлено: 30.04.25 - 15:08
Цитата:
такое себе, конечно, заявление. Так-то здоровые головой вообще по кладбищам не шлындают. И уж тем паче, не делают этого по расписанию
Vit:
А если вы все больные на голову вот и долбитесь в это автобус. Экономьте 5 тенге
А если вы все больные на голову вот и долбитесь в это автобус. Экономьте 5 тенге
такое себе, конечно, заявление. Так-то здоровые головой вообще по кладбищам не шлындают. И уж тем паче, не делают этого по расписанию
Как поминали усопших на Радоницу в Костанае
Отправлено: 30.04.25 - 15:45
Цитата:
Карачун:Шлындают. Зачем.? Я сам Незнаю. Но так легко становится на душе. Выговаришся раз в год. И идёшь домой почти чистый.
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