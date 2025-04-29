НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Как поминали усопших на Радоницу в Костанае
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51636
Как поминали усопших на Радоницу в Костанае
Отправлено: 29.04.25 - 16:44
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В православных храмах Костаная в Родительский день с восьми утра прошли особые заупокойные богослужения, после чего священники совершили общие панихиды по всем усопшим православным христианам в часовне на двух кладбищах.
Читать новость

Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16481
Как поминали усопших на Радоницу в Костанае
Отправлено: 29.04.25 - 16:44
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня был на кладбище. Цыгане наши как всегда, шашлык мутят. Ну и ладно. Их дело.
Я принёс конфетки и печеньки моему братишки. И другу с которым дружил 15 лет. И похоронил недавно.

[Исправлено: Vit, 29.04.2025 - 17:23]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44312
Как поминали усопших на Радоницу в Костанае
Отправлено: 29.04.25 - 17:26
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


Упокой Господи душу усопшего
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16481
Re: Как поминали усопших на Радоницу в Костанае
Отправлено: 29.04.25 - 17:54
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ночь. Польша. Едешь вдоль посёлка. Че-то светится и так красиво. Приглядываешся. А это кладбище и возле каждой могилки фонарь. Днем зарежается от солнца о ночью светится. Красиво и так здорово что люди умеют делать прекрасно даже усопшим и не кто не трогает.

У нас, боишся что б завтра че не стырели с могилки..
Подонки и всякие
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11761
Как поминали усопших на Радоницу в Костанае
Отправлено: 29.04.25 - 18:09
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Упокой Господи душу усопшего

---Вот и перестань беспокоит душу усопшего племяша .
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44312
Как поминали усопших на Радоницу в Костанае
Отправлено: 29.04.25 - 18:14
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Вот и перестань беспокоит душу усопшего племяша .

Ты предлагаешь забыть и вспоминать о наших услпших?
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11761
Как поминали усопших на Радоницу в Костанае
Отправлено: 29.04.25 - 18:25
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
вспоминать

---Вспоминай тихо и спокойно дома у себя , а не выноси это сюда , чтобы показать какой ты есть
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16481
Как поминали усопших на Радоницу в Костанае
Отправлено: 29.04.25 - 18:39
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Больные пенсы. Вам пишу. Бог дай им это прочитать.
. У меня два пенса. Мама и папа. Не бизнесмены. Простая пенсия. Они вызывают такси на кладбище так как мама уже плохо ходит. По деньгам ваще не проблема.Стандарт. И на ярмарку не гоняют как скот. И яйца мешками не покупают. Зачем?
Просто вызвали такси. Их туда отвезли и назад. На кладбище. .
А если вы все больные на голову вот и долбитесь в это автобус. Экономьте 5 тенге

[Исправлено: Vit, 29.04.2025 - 18:41]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44312
Как поминали усопших на Радоницу в Костанае
Отправлено: 29.04.25 - 18:53
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Вспоминай тихо и спокойно дома у себя , а не выноси это сюда , чтобы показать какой ты есть

Согласно теме статьи, о них надо и нужно вспоминать, и не забывать
Профайл
директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
768
Re: Как поминали усопших на Радоницу в Костанае
Отправлено: 30.04.25 - 13:35
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
А если вы все больные на голову вот и долбитесь в это автобус.

пару тройку раз в год на такси можно. солидарен
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1541
Как поминали усопших на Радоницу в Костанае
Отправлено: 30.04.25 - 15:08
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
А если вы все больные на голову вот и долбитесь в это автобус. Экономьте 5 тенге

:-x такое себе, конечно, заявление. Так-то здоровые головой вообще по кладбищам не шлындают. И уж тем паче, не делают этого по расписанию
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16481
Как поминали усопших на Радоницу в Костанае
Отправлено: 30.04.25 - 15:45
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:
Шлындают. Зачем.? Я сам Незнаю. Но так легко становится на душе. Выговаришся раз в год. И идёшь домой почти чистый.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 102, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 101
Зарегистрированные пользователи: saba

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS