Re: Акимату Костаная поручено оптимизировать расходы городского...

Отправлено: - 10:10

Цитата:///только об экономии на покупке дорогих машин, мебели.///



- Кто может мне сказать - что такая ДОРОГАЯ машина и ДОРОГАЯ мебель: - и второе:-если гос.чиновник костанайскаго акимата будет передвигаться на "Кобальте" и просиживать штаны не на кожаном, а на тряпичном диване- то каким будет КПД его работы и эффективность принимаемых его решении для народа ??





Теперь рассмотрим цифры: - годовой бюджет г. Костаная ( со слов чиновников) равен и это не просто бюджет там на ЖКХ, трубы, канализацию, мусор и пр, а бюджет РАЗВИТИЯ или как они любят говорить- социально направленный бюджет, то есть попросту бюджет ТРАТ- 143 000 000 000 тенге.



В 1 квартале собрали, я так понял в виде налогов и штрафов - 62 000 000 000 тенге, то есть если в самом "мёртвом" квартале собрали такую сумму, то очевидно в последующих будет значительно больше и очень много налогов будет в 4 квартале.

62 000 000 000 * 4 кв. = 248 000 000 000 тенге город примерно соберёт за 2025 год.



28 000 000 000 - 80 000 000 000 тенге( дань областному бюджету) = 168 000 000 000 тенге.



168 000 000 000 - 142 000 000 000 = 26 000 000 000 тенге.



Вопрос: - как будут распределены эта разница в 26 ярдов тенге и на какие цели они будут использованы??



Выходит: - город Костанай - это ДОНОР бюджета и сам городской бюджет - ПРОФИЦИТНЫЙ, так ???



Или я что то не понимаю ??