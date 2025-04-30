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≡ Переноса нет, работаем через день: календарь выходных в Казахстане на май
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51636
Переноса нет, работаем через день: календарь выходных в Казахстане на май
Отправлено: 30.04.25 - 14:14
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Длинных выходных в четыре дня в этом году в мае не будет. В мае 2025 года у казахстанцев будет 12 выходных дней. В этом месяце в стране отмечают три праздника. Эти дни будут дополнительными выходными.
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§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1250
Re: Переноса нет, работаем через день: календарь выходных в...
Отправлено: 30.04.25 - 14:14
#1
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2 и 8 мая будут очень продуктивными. На верхах, естетсвенно , это предусмотрели...
*сарказм*
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