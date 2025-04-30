Акимату Костаная поручено оптимизировать расходы городского бюджета
Отправлено: 30.04.25 - 06:08
На аппаратном совещании 28 апреля журналисты попытались уточнить, какие именно расходы будут уменьшены. Пока чиновники говорят только об экономии на покупке дорогих машин, мебели. Что еще будет урезано, администраторы бюджетных программ анализируют. Читать новость
Свыше ПЯТЬСОТ миллионов тенге или ПОЛМИЛЛИАРДА тенге, которые ПЛАНИРОВАЛИСЬ на вывозку старых диванов от мусорных бачков до полигона ТБО и за счёт ГОРОДСКОГО бюджета от ЛЕНИВЫХ сограждан Жундубаева - это БЕЗУМНАЯ или РАЗУМНАЯ идея??
Подозреваю что таких БЕЗУМНО-РАЗУМНЫХ идей в городском акимате предостаточно.
Надо было корреспонденту "НГ" задать этот вопрос администрации города.
Спиливать абсолютно здоровые деревья? Косить траву до грунта? Вместо того чтобы закатать маленькие дыры в асфальте расколупать глубокие траншеи? И это только первое, что на ум пришло. Или это все таки норма?
Цитата:///только об экономии на покупке дорогих машин, мебели.///
- Кто может мне сказать - что такая ДОРОГАЯ машина и ДОРОГАЯ мебель: - и второе:-если гос.чиновник костанайскаго акимата будет передвигаться на "Кобальте" и просиживать штаны не на кожаном, а на тряпичном диване- то каким будет КПД его работы и эффективность принимаемых его решении для народа ??
Теперь рассмотрим цифры: - годовой бюджет г. Костаная ( со слов чиновников) равен и это не просто бюджет там на ЖКХ, трубы, канализацию, мусор и пр, а бюджет РАЗВИТИЯ или как они любят говорить- социально направленный бюджет, то есть попросту бюджет ТРАТ- 143 000 000 000 тенге.
В 1 квартале собрали, я так понял в виде налогов и штрафов - 62 000 000 000 тенге, то есть если в самом "мёртвом" квартале собрали такую сумму, то очевидно в последующих будет значительно больше и очень много налогов будет в 4 квартале. 62 000 000 000 * 4 кв. = 248 000 000 000 тенге город примерно соберёт за 2025 год.
Всё верно, следует экономить. В целом область дотационная, в декабре заметка была, ниже оттуда отрывок процитирую, тогда 19 декабря 2024 года, с местными грамотеями обсуждали важную информацию на форуме. Вот, пожалуйста:
Бюджет Костанайской области на будущий год составляет 606,1 млрд тенге. Это на 6% больше, чем в текущем году. Соотношение составляющих такое: собственные доходы - 180 млрд тенге, субвенции из республиканского бюджета - 341 млрд тенге, еще 61 млрд - целевые трансферты из него же, оставшаяся сумма - ценные бумаги.
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