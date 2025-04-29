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≡ Яндекс.Такси принял новые обязательства по тарифам и комиссии после аудита АЗРК
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51636
Яндекс.Такси принял новые обязательства по тарифам и комиссии после аудита АЗРК
Отправлено: 29.04.25 - 14:28
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"Во время сверхвысокого спроса в тарифе "Эконом" будет в тестовом режиме добавлена виртуальная очередь. Это позволит пользователям узнать, сколько человек уже ждут машину, и сделать выбор", – отметили в агентстве.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16481
Яндекс.Такси принял новые обязательства по тарифам и комиссии после аудита АЗРК
Отправлено: 30.04.25 - 11:00
#15
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Цитата:
Добринцофф: Мне то же интересно с каких это пор яндекс такси стал монополистом?
Монополист. Осень. Утро. Мне надо на работу в командировку. Набираю. Яндекс. Жок. Набираю индрайвер. Жок. Всё. Дальше если честно я не знаю куда набирать. А потом яндекс разродился. Но две цены зарядил. Ну и фиг с ним я взял. Еду и молчу. Слово не говорю. Жду когда он начнёт че-то говорить. Таксист же) Он рот открыл и началось. Снег. Осень. Шигоманташка-ма очередь ма. Пока колеса поменяоа мА снег скользко мА)
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10296
Яндекс.Такси принял новые обязательства по тарифам и комиссии после аудита АЗРК
Отправлено: 30.04.25 - 11:44
#16
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Цитата:
Vit:
Набираю. Яндекс. Жок. Набираю индрайвер. Жок. Всё. Дальше если честно я не знаю куда набират

Если ты не знаешь куда набирать ,то это не не говорит о том, что нет альтернативы.
Как минимум можно загуглить и вылезет ещё ккча ;Тарлан, Любимое,Народное.
Так что Яндекс никак не монополист.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16481
Яндекс.Такси принял новые обязательства по тарифам и комиссии после аудита АЗРК
Отправлено: 30.04.25 - 12:23
#17
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Уже месяц не работаю. Мышцы трясутся. Ролики только про путешествия почему-то включается.. Стараюсю держатся. Говорят бывалые нужно месяца 2-3 а кому-то и больше. У меня уже месяц прошёл, по стене начинаю ползти. Это реально болезнь.) О как хочется и есть же варианты.. Держись брат, держись. Это ломка. У всех нариков так. А потом легче и жизнь пойдёт. Так люди говорят. Я им верю

Не хочу я больше. Не хочу. В дальний рейс.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16481
Яндекс.Такси принял новые обязательства по тарифам и комиссии после аудита АЗРК
Отправлено: 30.04.25 - 13:00
#18
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Извините братья и сестры не договорил). Вобщем захожу на логистисклад. - это не положено) ну тут хрен поймёшь эти с кз звонят нужно контроль, эти с Польши не положено.)) Поляк ко мне подходит и орёт. Я ему че орёшь. Тембр убавь а то ударю. Тот побежал куда-то. Пришёл другой гей. И? Я тоже и?. Грузить То будем?) ок будем. Вот и грузи. Я вам тут не хохол к которым вы привыкли что может на полусогнытых бегают. . . Я с другой планеты.)
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
768
Re: Яндекс.Такси принял новые обязательства по тарифам и...
Отправлено: 30.04.25 - 13:24
#19
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Цитата:
Добринцофф:
Мне то же интересно с каких это пор яндекс такси стал монополистом?

молодежь только им и пользуется. вот почему.
ни у кого баланса нет звонить на городские телефоны.
разговаривать с людьми зумеры сейчас не умеют/не хотят. атрофировалось.
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
768
Re: Яндекс.Такси принял новые обязательства по тарифам и...
Отправлено: 30.04.25 - 13:32
#20
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Цитата:
директор пляжа:
Тембр убавь а то ударю.

:lol: :lol:
водитель от Бога, сразу видно))
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10296
Яндекс.Такси принял новые обязательства по тарифам и комиссии после аудита АЗРК
Отправлено: 30.04.25 - 15:18
#21
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Цитата:
директор пляжа:
молодежь только им и пользуется. вот почему. ни у кого баланса нет звонить на городские телефоны. разговаривать с людьми зумеры сейчас не умеют/не

Я то же не люблю разговаривать ,проще в приложение вызвать,но ведь кроме приложения Яндекса,есть индравер,такси народное,так в чем проблема?Почему Яндекс монополист?
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