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≡ "Сложно получить свои же деньги". Для чего изменили правила использования пенсионных излишков на лечение зубов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51634
"Сложно получить свои же деньги". Для чего изменили правила использования пенсионных излишков на лечение зубов
Отправлено: 29.04.25 - 19:15
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В Минздраве пояснили, что такие нововведения связаны с участившимися случаями обналичивания выплат через фиктивное лечение. Между тем стоматологи сомневаются в эффективности таких изменений.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16478
Re: "Сложно получить свои же деньги". Для чего...
Отправлено: 29.04.25 - 19:15
#1
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Я одно понял уже щас мои пенсионые дырбанят. Одним на зубы фафорывые, другим золотые, третьим на лечение, четвёртый на крузак.
Короче тогда так. Ну нафиг всякие налоги и и пенсию. Так и скажите.
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
767
Re: "Сложно получить свои же деньги". Для чего...
Отправлено: 30.04.25 - 13:21
#2
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ну почему я пару раз использовал. теперь гайки закрутили. че снимок думали не сделаем? пф
почему на улучшение условий убрали, мои же деньги? у нас вроде как свободная страна
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