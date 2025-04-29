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≡ Нужно ли регистрировать электроскутеры наравне с мопедами, ответили в МВД
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51634
Нужно ли регистрировать электроскутеры наравне с мопедами, ответили в МВД
Отправлено: 29.04.25 - 09:51
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После введения обязательной регистрации мопедов курьеры пересели на электроскутеры, электробайки, электромопеды и электровелосипеды. Регулируется ли их использование в Казахстане и можно ли им передвигаться по тротуарам?
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
974
Re: Нужно ли регистрировать электроскутеры наравне с мопедами,...
Отправлено: 29.04.25 - 09:51
#1
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Почему вы гонитесь за техникой?
Проблема не в обычных людях, а именно курьеры. Тогда просто сделайте закон, что любой курьер, который работает на доставку, должен иметь номера, права, шлем и т.д.
Завтра вдруг выйдет модели с автогазом, снова начнут придумывать велосипед
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
767
Re: Нужно ли регистрировать электроскутеры наравне с мопедами,...
Отправлено: 30.04.25 - 13:16
#2
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Цитата:
arman_kst:
Завтра вдруг выйдет модели с автогазом, снова начнут придумывать велосипед

истина
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