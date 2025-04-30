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≡ Как собираются защищать работников скорой помощи в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51634
Как собираются защищать работников скорой помощи в Казахстане
Отправлено: 30.04.25 - 08:58
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Министр здравоохранения Акмарал Альназарова рассказала о том, как в Казахстане собираются защищать работников скорой помощи. Чиновница назвала этот вопрос "очень актуальным".




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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44312
Re: Как собираются защищать работников скорой помощи в...
Отправлено: 30.04.25 - 08:58
#1
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Один случай такой?
А сколько избивают сантехников, учителей, дворников, грузчиков, слесарей, школьников, ну и остальных?
Давайте на всех навесим по десятку камер и нормуль..

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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
832
Как собираются защищать работников скорой помощи в Казахстане
Отправлено: 30.04.25 - 13:14
#2
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Единственное, что может прокуратура РК, так это пролоббировать в Парламенте страны, чтобы депутаты приняли решение о ужесточении наказания не штрафами и ограничениями, а реальным лишением свободы до 5 лет за легкое телесное повреждение медику, если он сделал все как требуют неукоснительные правила оказания медпомощи, если не оказал, то только штраф до 50 000 тенге! Так будет справедливо! Медиков все равно психически нездоровые особи будут оскорблять или наносить телесные повреждения! А меркантильных медиков, которые деньги берут, а не выполняют свои прямые обязанности по оказанию медицинской помощи или толком не лечит, возможно будут наносить более тяжкие телесные повреждения! Ничего страшного не вижу, это естественный отбор среди медиков, чтобы не было среди них медиков-двоечников и тех, кто купил диплом! Не умеешь, не научен лечить качественно, а присваиваешь деньги или получаешь вознаграждение, работая в субъекте здравоохранения, расценивается как мошенничество, то есть путем обмана получает вознаграждение за неоказанную медицинскую услугу! Все от мала до велика понимают, если слесарь, сантехник не выполнит свою работу качественно, то ему денег не платят, а в Казахстане медики не выполняют свои обязанности по оказанию квалифицированной медицинской помощи, кроме того и за невыполненную работу приписывают и присваивают деньги граждан и бюджетные деньги! Ведь не зря министр здравоохранения ввела фиксацию пациента при приеме медиком, более того надо ввести жетоны для каждого врача общей практики, независимо от форм собственности, чтобы они не создавали искусственную очередь во время приема больных и пациентов! Прием больных и пациентов должен осуществляться строго по назначенному регистратурой или ДАМУМЕД, времени! Медицина сейчас-это платная услуга, и по-другому не называется! Если денег на лечение нет, то медицина бессильна! Это касается всех!

[Исправлено: абике, 30.04.2025 - 14:24]
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