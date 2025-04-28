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Голубой экран – и 25 миллионов как не бывало. Экономический суд в Костанае рассматривает дело о мошенничестве
Голубой экран – и 25 миллионов как не бывало. Экономический суд в Костанае рассматривает дело о мошенничестве
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51634
Голубой экран – и 25 миллионов как не бывало. Экономический суд в Костанае рассматривает дело о мошенничестве
Отправлено: 28.04.25 - 21:34
Бухгалтер ТОО «Научно-исследовательский центр «Ecos technology» начинает обычный рабочий день: получает запрос перевести сумму на счёт сотрудника. Действуя по правилам и протоколу, она вводит логин и пароль, начинает набирать код. Успевает ввести, правда, всего две цифры...
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Re: Голубой экран – и 25 миллионов как не бывало. Экономический...
Отправлено: 28.04.25 - 21:34
Цитата:
Больше часа сидели смотрели в синий экран, и ждали перезагрузку? Админу респект
Двое сотрудников компании долго смотрят в экран, а меж тем дело подходит к обеду. «Ну и пусть себе дальше перезагружается», - решили бухгалтер и сисадмин, и пошли на перерыв.
Больше часа сидели смотрели в синий экран, и ждали перезагрузку? Админу респект
Re: Голубой экран – и 25 миллионов как не бывало. Экономический...
Отправлено: 28.04.25 - 21:37
Цитата:
А что за токен? Как он выглядит? Это типа флешки в USB втыкается?
И вроде бы как система банка не должна была пропустить кого бы то ни было с некорректным кодом токена, но… пропустила. Это возможно? Да, сказали представители ответчика, если знать логин, пароль и иметь доступ к токену, но код-то передать можно только физически!
А что за токен? Как он выглядит? Это типа флешки в USB втыкается?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 16478
Re: Голубой экран – и 25 миллионов как не бывало. Экономический...
Отправлено: 28.04.25 - 22:35
Достали эти мошенники. У меня в черном списке уже номеров с десять. И все на +7707.... Теле 2 вроде. Смотрю везде воруют. Эти тоже задолбали возьмите у нас кредит 8 лямов. Я отключаю и в чёрный. Не общаюсь. Нафиг мне ваши 8 лямов, мне надо 280 лямов тогда вот и звоните))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 2227
Re: Голубой экран – и 25 миллионов как не бывало. Экономический...
Отправлено: 29.04.25 - 06:46
Цитата:
С мошенниками вообще не надо вести диалог! Они своими разговорами понуждают говорить " ДА" И МНОГОЕ ДРУГОЕ ...потом вашу речь с генерируют и могут применить в своих мошеннических схемах. Звонок другу с предложением дать в долг..перевести какую то сумму на какой то счёт в долг и т.д
Vit:
Достали эти мошенники. У меня в черном списке уже номеров с десять. И все на +7707.... Теле 2 вроде. Смотрю везде воруют. Эти тоже задолбали возьмите у нас кредит 8 лямов. Я отключаю и в чёрный. Не общаюсь.
Достали эти мошенники. У меня в черном списке уже номеров с десять. И все на +7707.... Теле 2 вроде. Смотрю везде воруют. Эти тоже задолбали возьмите у нас кредит 8 лямов. Я отключаю и в чёрный. Не общаюсь.
С мошенниками вообще не надо вести диалог! Они своими разговорами понуждают говорить " ДА" И МНОГОЕ ДРУГОЕ ...потом вашу речь с генерируют и могут применить в своих мошеннических схемах. Звонок другу с предложением дать в долг..перевести какую то сумму на какой то счёт в долг и т.д
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7962
Re: Голубой экран – и 25 миллионов как не бывало. Экономический...
Отправлено: 29.04.25 - 07:04
Цитата:
Берите дают 8 - берите 8 - срок будет меньше чем за 280. Там уже::-"...в особо КРУПНОМ..."
Цитата:///но… пропустила//
Ясень пень, что подельники СИДЯТ в банке и банк будет всеми силами отрицать это:- репутация и прочее, а это всё из-за того что простые менеджеры банка получают МИЗЕРНУЮ зарплату и когда через их руки проходят миллионные суммы очевидно возникает соблазн заработать больше и на халяву.
Vit:
Нафиг мне ваши 8 лямов, мне надо 280 лямов тогда вот и звоните))
Нафиг мне ваши 8 лямов, мне надо 280 лямов тогда вот и звоните))
Берите дают 8 - берите 8 - срок будет меньше чем за 280. Там уже::-"...в особо КРУПНОМ..."
Цитата:///но… пропустила//
Ясень пень, что подельники СИДЯТ в банке и банк будет всеми силами отрицать это:- репутация и прочее, а это всё из-за того что простые менеджеры банка получают МИЗЕРНУЮ зарплату и когда через их руки проходят миллионные суммы очевидно возникает соблазн заработать больше и на халяву.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7962
Re: Голубой экран – и 25 миллионов как не бывало. Экономический...
Отправлено: 29.04.25 - 07:05
Цитата:
В банках вашей страны есть такое ??
maxsaf:
сидели смотрели в синий экран
сидели смотрели в синий экран
В банках вашей страны есть такое ??
Голубой экран – и 25 миллионов как не бывало. Экономический суд в Костанае рассматривает дело о мошенничестве
Отправлено: 29.04.25 - 07:33
Цитата:
Вы статью внимательно читали? Синий экран (ну или голубой, не важно) у кого был?
[Исправлено: maxsaf, 29.04.2025 - 08:34]
ACROS:
В банках вашей страны есть такое ??
В банках вашей страны есть такое ??
Вы статью внимательно читали? Синий экран (ну или голубой, не важно) у кого был?
[Исправлено: maxsaf, 29.04.2025 - 08:34]
Re: Голубой экран – и 25 миллионов как не бывало. Экономический...
Отправлено: 29.04.25 - 09:00
программист от Бога
антивирус то был на ноуте установлен?
"вроде бы система не должна была пропустить, но пропустила" *рукалицо*
антивирус то был на ноуте установлен?
"вроде бы система не должна была пропустить, но пропустила" *рукалицо*
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1249
Голубой экран – и 25 миллионов как не бывало. Экономический суд в Костанае рассматривает дело о мошенничестве
Отправлено: 29.04.25 - 09:27
Напишешь оппозиционный комментарий - тебя найдут сразу же. Выводишь миллионами - "а кто это сделал? Найти не представляется возможным"
Вот такой у нас кибер-shit. То есть кибер-щит.
Вот такой у нас кибер-shit. То есть кибер-щит.
Re: Голубой экран – и 25 миллионов как не бывало. Экономический...
Отправлено: 29.04.25 - 11:31
Цитата:
а антивирус тут причем?
тут все очевидно, звезды сошлись, так скажем..
1. вредоносный файл, плюс могли кто угодно подключиться через Энидеск или любым удаленным способом;
2. безалаберность и некомпетентность бухгалтера и программиста;
3. плюс пара безработных ребят дропперов, которые типа "не вкурсе"
4. плюс счета тех на кого перевели - мифические персонажи..)
без лоха и жизнь плоха...
лимон:
антивирус то был на ноуте установлен?
антивирус то был на ноуте установлен?
а антивирус тут причем?
тут все очевидно, звезды сошлись, так скажем..
1. вредоносный файл, плюс могли кто угодно подключиться через Энидеск или любым удаленным способом;
2. безалаберность и некомпетентность бухгалтера и программиста;
3. плюс пара безработных ребят дропперов, которые типа "не вкурсе"
4. плюс счета тех на кого перевели - мифические персонажи..)
без лоха и жизнь плоха...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7539
Re: Голубой экран – и 25 миллионов как не бывало. Экономический...
Отправлено: 29.04.25 - 14:24
Я почти уверен,источник зла сидит в самом банке,скорее всего это мелкие сотрудники,потому что у них есть доступ на персональную страницу своих клиентов, а состряпать перевод на другой счет пару кликов на клавишах
Голубой экран – и 25 миллионов как не бывало. Экономический суд в Костанае рассматривает дело о мошенничестве
Отправлено: 29.04.25 - 14:30
Цитата:
вот причем
Цитата:
100% защиты никакой антивирус не даст, но! если есть установленный лицензионный антивирь, можно выкатить им за пропущенный вирус/угрозу
директор пляжа:
а антивирус тут причем?
а антивирус тут причем?
вот причем
Цитата:
директор пляжа:
1. вредоносный файл
1. вредоносный файл
100% защиты никакой антивирус не даст, но! если есть установленный лицензионный антивирь, можно выкатить им за пропущенный вирус/угрозу
Re: Голубой экран – и 25 миллионов как не бывало. Экономический...
Отправлено: 30.04.25 - 13:12
Цитата:
мне интересно, хоть один пользователь с РК направил иск в лабораторию Касперского или куда там еще..
- как по мне, ответственность за открытие или копирование любых файлов лежит на пользователе, ровно как и наличие на ПК СОБСТВЕННОРУЧНО установленных программ по удаленному доступу к рабочему столу.
лимон:
можно выкатить им за пропущенный вирус/угрозу
можно выкатить им за пропущенный вирус/угрозу
мне интересно, хоть один пользователь с РК направил иск в лабораторию Касперского или куда там еще..
- как по мне, ответственность за открытие или копирование любых файлов лежит на пользователе, ровно как и наличие на ПК СОБСТВЕННОРУЧНО установленных программ по удаленному доступу к рабочему столу.
-
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