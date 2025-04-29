Отправлено: - 11:00

Добринцофф: Мне то же интересно с каких это пор яндекс такси стал монополистом?

Цитата:Монополист. Осень. Утро. Мне надо на работу в командировку. Набираю. Яндекс. Жок. Набираю индрайвер. Жок. Всё. Дальше если честно я не знаю куда набирать. А потом яндекс разродился. Но две цены зарядил. Ну и фиг с ним я взял. Еду и молчу. Слово не говорю. Жду когда он начнёт че-то говорить. Таксист же) Он рот открыл и началось. Снег. Осень. Шигоманташка-ма очередь ма. Пока колеса поменяоа мА снег скользко мА)