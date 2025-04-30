Отправлено: - 11:31

В начале этого года жители Аркалыка обнаруживали на улицах города трупы собак, предположительно отравленных. Улики передали в полицию, но позже один из пакетов с останками был найден на улице. В этой запутанной истории разбирался корреспондент «НГ».