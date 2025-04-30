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≡ «Это не утеря, а сокрытие улик» - Как трупы собак, переданные полиции, пропали и нашлись в Аркалыке
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51634
«Это не утеря, а сокрытие улик» - Как трупы собак, переданные полиции, пропали и нашлись в Аркалыке
Отправлено: 30.04.25 - 11:31
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В начале этого года жители Аркалыка обнаруживали на улицах города трупы собак, предположительно отравленных. Улики передали в полицию, но позже один из пакетов с останками был найден на улице. В этой запутанной истории разбирался корреспондент «НГ».
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2295
Re: «Это не утеря, а сокрытие улик» - Как трупы собак,...
Отправлено: 30.04.25 - 11:31
#1
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Полиция убийства людей не торопится раскрывать, а вы про собак...
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