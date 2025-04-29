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≡ Яндекс.Такси принял новые обязательства по тарифам и комиссии после аудита АЗРК
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51634
Яндекс.Такси принял новые обязательства по тарифам и комиссии после аудита АЗРК
Отправлено: 29.04.25 - 14:28
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"Во время сверхвысокого спроса в тарифе "Эконом" будет в тестовом режиме добавлена виртуальная очередь. Это позволит пользователям узнать, сколько человек уже ждут машину, и сделать выбор", – отметили в агентстве.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16476
Яндекс.Такси принял новые обязательства по тарифам и комиссии после аудита АЗРК
Отправлено: 30.04.25 - 11:00
#15
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Цитата:
Добринцофф: Мне то же интересно с каких это пор яндекс такси стал монополистом?
Монополист. Осень. Утро. Мне надо на работу в командировку. Набираю. Яндекс. Жок. Набираю индрайвер. Жок. Всё. Дальше если честно я не знаю куда набирать. А потом яндекс разродился. Но две цены зарядил. Ну и фиг с ним я взял. Еду и молчу. Слово не говорю. Жду когда он начнёт че-то говорить. Таксист же) Он рот открыл и началось. Снег. Осень. Шигоманташка-ма очередь ма. Пока колеса поменяоа мА снег скользко мА)
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