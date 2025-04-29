Отправлено: - 09:25

Vit:

Кстати мой дружбан Марик говорит можно с кжби на Рудный гонять. 900 тыщ чистыми. Якобы туда трудно залесть.

Цитата:До 120го.До яндекса и прочих.Ты уже отстал от жизни.Теперь пока только там на "хлеб"..