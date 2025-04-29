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Яндекс.Такси принял новые обязательства по тарифам и комиссии после аудита АЗРК
Яндекс.Такси принял новые обязательства по тарифам и комиссии после аудита АЗРК
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51634
Яндекс.Такси принял новые обязательства по тарифам и комиссии после аудита АЗРК
Отправлено: 29.04.25 - 14:28
"Во время сверхвысокого спроса в тарифе "Эконом" будет в тестовом режиме добавлена виртуальная очередь. Это позволит пользователям узнать, сколько человек уже ждут машину, и сделать выбор", – отметили в агентстве.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7539
Re: Яндекс.Такси принял новые обязательства по тарифам и...
Отправлено: 29.04.25 - 14:28
Индрайвер вообще перестал брать за свои услуги,интересно как они будут выживать
Re: Яндекс.Такси принял новые обязательства по тарифам и...
Отправлено: 29.04.25 - 19:34
Кто в теме? Если я куплю бмв нормальную такую комфорт.3 или 5ку.
Лям в месяц будет?) хочу в такси или не хочу. Думаю. Хочу ближе к людям.)
Лям в месяц будет?) хочу в такси или не хочу. Думаю. Хочу ближе к людям.)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 4248
Яндекс.Такси принял новые обязательства по тарифам и комиссии после аудита АЗРК
Отправлено: 29.04.25 - 20:01
Цитата:
Виталь, ближе к людям, это велосипед, самокат или кроссовки. Всё остальное, приблуда для понтов!
В крайнем случае такси, всё дешевле, чем автобус в Германиях.
Vit:
хочу в такси или не хочу. Думаю. Хочу ближе к людям.)
хочу в такси или не хочу. Думаю. Хочу ближе к людям.)
Виталь, ближе к людям, это велосипед, самокат или кроссовки. Всё остальное, приблуда для понтов!
В крайнем случае такси, всё дешевле, чем автобус в Германиях.
Re: Яндекс.Такси принял новые обязательства по тарифам и...
Отправлено: 30.04.25 - 09:12
Цитата:
не будет))) если конечно ты не зомби)
в нашем городе говорят 20 тыс за ночь край. я свою тоже мог в комфорт+ или бизнес поставить, но оно мне зачем, я высшее образование получал)
Vit:
Кто в теме? Если я куплю бмв нормальную такую комфорт.3 или 5ку.
Кто в теме? Если я куплю бмв нормальную такую комфорт.3 или 5ку.
не будет))) если конечно ты не зомби)
в нашем городе говорят 20 тыс за ночь край. я свою тоже мог в комфорт+ или бизнес поставить, но оно мне зачем, я высшее образование получал)
Яндекс.Такси принял новые обязательства по тарифам и комиссии после аудита АЗРК
Отправлено: 30.04.25 - 09:17
[Цитата:
А. Рахмет. Нет конечно на своей 20на 30 дней и то не факт что 30 дней. Это где-то 400ну500 и это на своей. Нее. Я лучше на дядю. В командировке больше будет и не надо машину за свой счёт ремонтировать.)
директор пляжа:
А. Рахмет. Нет конечно на своей 20на 30 дней и то не факт что 30 дней. Это где-то 400ну500 и это на своей. Нее. Я лучше на дядю. В командировке больше будет и не надо машину за свой счёт ремонтировать.)
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 44312
Яндекс.Такси принял новые обязательства по тарифам и комиссии после аудита АЗРК
Отправлено: 30.04.25 - 09:18
Цитата:
Если ты детей поднял, накупил им жилье, устроил на хорошую работу, женил и тд, можешь купить себе хоть десятую, это похвально.
Vit:
Кто в теме? Если я куплю бмв нормальную такую комфорт.3 или 5ку.
Кто в теме? Если я куплю бмв нормальную такую комфорт.3 или 5ку.
Если ты детей поднял, накупил им жилье, устроил на хорошую работу, женил и тд, можешь купить себе хоть десятую, это похвально.
Re: Яндекс.Такси принял новые обязательства по тарифам и...
Отправлено: 30.04.25 - 09:18
а мне интересно те средства которые яндекс состриг сверх монопольного тарифа, кто-то с них налоги заплатит или вернет народу?
Яндекс.Такси принял новые обязательства по тарифам и комиссии после аудита АЗРК
Отправлено: 30.04.25 - 09:21
Кстати мой дружбан Марик говорит можно с кжби на Рудный гонять. 900 тыщ чистыми. Якобы туда трудно залесть.
А если я тупое лицо сделаю и скажу им всем что теперь я тут. Они мне че местных бандосов натравят?)
[Исправлено: Vit, 30.04.2025 - 09:21]
А если я тупое лицо сделаю и скажу им всем что теперь я тут. Они мне че местных бандосов натравят?)
[Исправлено: Vit, 30.04.2025 - 09:21]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 44312
Яндекс.Такси принял новые обязательства по тарифам и комиссии после аудита АЗРК
Отправлено: 30.04.25 - 09:25
Цитата:
До 120го.
До яндекса и прочих.
Ты уже отстал от жизни.
Теперь пока только там на "хлеб"..
Vit:
Кстати мой дружбан Марик говорит можно с кжби на Рудный гонять. 900 тыщ чистыми. Якобы туда трудно залесть.
Кстати мой дружбан Марик говорит можно с кжби на Рудный гонять. 900 тыщ чистыми. Якобы туда трудно залесть.
До 120го.
До яндекса и прочих.
Ты уже отстал от жизни.
Теперь пока только там на "хлеб"..
Яндекс.Такси принял новые обязательства по тарифам и комиссии после аудита АЗРК
Отправлено: 30.04.25 - 09:31
Цитата:
111: Теперь пока только там на "хлеб"..Ой не свисти. Знаю я твоё на хлебушек. Каждый день ленивый шашлык мутишь на 100 тыщ. Я блин последний ролтон вон доедаю.)
Re: Яндекс.Такси принял новые обязательства по тарифам и...
Отправлено: 30.04.25 - 10:07
Сейчас платку сделают тоже прикурят и на Рудненской тоже)
хотя там частенько Индрайвером люди балуются вроде
хотя там частенько Индрайвером люди балуются вроде
Яндекс.Такси принял новые обязательства по тарифам и комиссии после аудита АЗРК
Отправлено: 30.04.25 - 10:23
Цитата:
Да платку делают по всюду. Вон в магазине, в туалете,. Окно в квартире открыл воздух хапнут. Увидят. Оштрафут, нефиг, надо было ип открывать.
На это сегодня смотреть. Смысла нет
директор пляжа:
Да платку делают по всюду. Вон в магазине, в туалете,. Окно в квартире открыл воздух хапнут. Увидят. Оштрафут, нефиг, надо было ип открывать.
На это сегодня смотреть. Смысла нет
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 15.05.11
- Сообщений:
- 10294
Яндекс.Такси принял новые обязательства по тарифам и комиссии после аудита АЗРК
Отправлено: 30.04.25 - 10:33
Цитата:
Мне то же интересно с каких это пор яндекс такси стал монополистом?В городе полно других фирм,если в яндексе дорого пользуйтесь альтрнативными такси.
Я вчера например с ЗТБ до Марта посмотрел в яндексе ценник 1500,в Народном 1200,поехал на народном,если люди как зомби кроме яндекса ничего не видят у себя в смартфоне то это только их проблемы.
директор пляжа:
а мне интересно те средства которые яндекс состриг сверх монопольного тарифа,
а мне интересно те средства которые яндекс состриг сверх монопольного тарифа,
Мне то же интересно с каких это пор яндекс такси стал монополистом?В городе полно других фирм,если в яндексе дорого пользуйтесь альтрнативными такси.
Я вчера например с ЗТБ до Марта посмотрел в яндексе ценник 1500,в Народном 1200,поехал на народном,если люди как зомби кроме яндекса ничего не видят у себя в смартфоне то это только их проблемы.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1540
Яндекс.Такси принял новые обязательства по тарифам и комиссии после аудита АЗРК
Отправлено: 30.04.25 - 10:33
Цитата:
На ремонт и обслуживание уходить? Будет конечно
Vit:
Если я куплю бмв нормальную такую комфорт.3 или 5ку. Лям в месяц будет?)
Если я куплю бмв нормальную такую комфорт.3 или 5ку. Лям в месяц будет?)
На ремонт и обслуживание уходить? Будет конечно
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