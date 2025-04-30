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≡ Акимату Костаная поручено оптимизировать расходы городского бюджета
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51634
Акимату Костаная поручено оптимизировать расходы городского бюджета
Отправлено: 30.04.25 - 06:08
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На аппаратном совещании 28 апреля журналисты попытались уточнить, какие именно расходы будут уменьшены. Пока чиновники говорят только об экономии на покупке дорогих машин, мебели. Что еще будет урезано, администраторы бюджетных программ анализируют.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7962
Re: Акимату Костаная поручено оптимизировать расходы городского...
Отправлено: 30.04.25 - 06:08
#1
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Цитата:///у нас каких-то безумных идей не было.//


Свыше ПЯТЬСОТ миллионов тенге или ПОЛМИЛЛИАРДА тенге, которые ПЛАНИРОВАЛИСЬ на вывозку старых диванов от мусорных бачков до полигона ТБО и за счёт ГОРОДСКОГО бюджета от ЛЕНИВЫХ сограждан Жундубаева - это БЕЗУМНАЯ или РАЗУМНАЯ идея??

Подозреваю что таких БЕЗУМНО-РАЗУМНЫХ идей в городском акимате предостаточно.

Надо было корреспонденту "НГ" задать этот вопрос администрации города.
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v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1249
Re: Акимату Костаная поручено оптимизировать расходы городского...
Отправлено: 30.04.25 - 08:45
#2
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Спиливать абсолютно здоровые деревья? Косить траву до грунта? Вместо того чтобы закатать маленькие дыры в асфальте расколупать глубокие траншеи? И это только первое, что на ум пришло. Или это все таки норма?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7962
Re: Акимату Костаная поручено оптимизировать расходы городского...
Отправлено: 30.04.25 - 10:10
#3
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Цитата:///только об экономии на покупке дорогих машин, мебели.///

- Кто может мне сказать - что такая ДОРОГАЯ машина и ДОРОГАЯ мебель: - и второе:-если гос.чиновник костанайскаго акимата будет передвигаться на "Кобальте" и просиживать штаны не на кожаном, а на тряпичном диване- то каким будет КПД его работы и эффективность принимаемых его решении для народа ??


Теперь рассмотрим цифры: - годовой бюджет г. Костаная ( со слов чиновников) равен и это не просто бюджет там на ЖКХ, трубы, канализацию, мусор и пр, а бюджет РАЗВИТИЯ или как они любят говорить- социально направленный бюджет, то есть попросту бюджет ТРАТ- 143 000 000 000 тенге.

В 1 квартале собрали, я так понял в виде налогов и штрафов - 62 000 000 000 тенге, то есть если в самом "мёртвом" квартале собрали такую сумму, то очевидно в последующих будет значительно больше и очень много налогов будет в 4 квартале.
62 000 000 000 * 4 кв. = 248 000 000 000 тенге город примерно соберёт за 2025 год.

28 000 000 000 - 80 000 000 000 тенге( дань областному бюджету) = 168 000 000 000 тенге.

168 000 000 000 - 142 000 000 000 = 26 000 000 000 тенге.

Вопрос: - как будут распределены эта разница в 26 ярдов тенге и на какие цели они будут использованы??

Выходит: - город Костанай - это ДОНОР бюджета и сам городской бюджет - ПРОФИЦИТНЫЙ, так ???

Или я что то не понимаю ??
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