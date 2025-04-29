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≡ Яндекс.Такси принял новые обязательства по тарифам и комиссии после аудита АЗРК
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51634
Яндекс.Такси принял новые обязательства по тарифам и комиссии после аудита АЗРК
Отправлено: 29.04.25 - 14:28
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"Во время сверхвысокого спроса в тарифе "Эконом" будет в тестовом режиме добавлена виртуальная очередь. Это позволит пользователям узнать, сколько человек уже ждут машину, и сделать выбор", – отметили в агентстве.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7539
Re: Яндекс.Такси принял новые обязательства по тарифам и...
Отправлено: 29.04.25 - 14:28
#1
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Индрайвер вообще перестал брать за свои услуги,интересно как они будут выживать
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16476
Re: Яндекс.Такси принял новые обязательства по тарифам и...
Отправлено: 29.04.25 - 19:34
#2
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Кто в теме? Если я куплю бмв нормальную такую комфорт.3 или 5ку.
Лям в месяц будет?) хочу в такси или не хочу. Думаю. Хочу ближе к людям.)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4248
Яндекс.Такси принял новые обязательства по тарифам и комиссии после аудита АЗРК
Отправлено: 29.04.25 - 20:01
#3
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Цитата:
Vit:
хочу в такси или не хочу. Думаю. Хочу ближе к людям.)

Виталь, ближе к людям, это велосипед, самокат или кроссовки. Всё остальное, приблуда для понтов!
В крайнем случае такси, всё дешевле, чем автобус в Германиях. :lol:
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
760
Re: Яндекс.Такси принял новые обязательства по тарифам и...
Отправлено: 30.04.25 - 09:12
#4
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Цитата:
Vit:
Кто в теме? Если я куплю бмв нормальную такую комфорт.3 или 5ку.

не будет))) если конечно ты не зомби)
в нашем городе говорят 20 тыс за ночь край. я свою тоже мог в комфорт+ или бизнес поставить, но оно мне зачем, я высшее образование получал)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16476
Яндекс.Такси принял новые обязательства по тарифам и комиссии после аудита АЗРК
Отправлено: 30.04.25 - 09:17
#5
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[Цитата:
директор пляжа:

А. Рахмет. Нет конечно на своей 20на 30 дней и то не факт что 30 дней. Это где-то 400ну500 и это на своей. Нее. Я лучше на дядю. В командировке больше будет и не надо машину за свой счёт ремонтировать.)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44312
Яндекс.Такси принял новые обязательства по тарифам и комиссии после аудита АЗРК
Отправлено: 30.04.25 - 09:18
#6
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Цитата:
Vit:
Кто в теме? Если я куплю бмв нормальную такую комфорт.3 или 5ку.

Если ты детей поднял, накупил им жилье, устроил на хорошую работу, женил и тд, можешь купить себе хоть десятую, это похвально.
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
760
Re: Яндекс.Такси принял новые обязательства по тарифам и...
Отправлено: 30.04.25 - 09:18
#7
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а мне интересно те средства которые яндекс состриг сверх монопольного тарифа, кто-то с них налоги заплатит или вернет народу?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16476
Яндекс.Такси принял новые обязательства по тарифам и комиссии после аудита АЗРК
Отправлено: 30.04.25 - 09:21
#8
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Кстати мой дружбан Марик говорит можно с кжби на Рудный гонять. 900 тыщ чистыми. Якобы туда трудно залесть.
А если я тупое лицо сделаю и скажу им всем что теперь я тут. Они мне че местных бандосов натравят?)

[Исправлено: Vit, 30.04.2025 - 09:21]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44312
Яндекс.Такси принял новые обязательства по тарифам и комиссии после аудита АЗРК
Отправлено: 30.04.25 - 09:25
#9
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Цитата:
Vit:
Кстати мой дружбан Марик говорит можно с кжби на Рудный гонять. 900 тыщ чистыми. Якобы туда трудно залесть.

До 120го.
До яндекса и прочих.
Ты уже отстал от жизни.
Теперь пока только там на "хлеб"..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16476
Яндекс.Такси принял новые обязательства по тарифам и комиссии после аудита АЗРК
Отправлено: 30.04.25 - 09:31
#10
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Цитата:
111: Теперь пока только там на "хлеб"..
Ой не свисти. Знаю я твоё на хлебушек. Каждый день ленивый шашлык мутишь на 100 тыщ. Я блин последний ролтон вон доедаю.)
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
760
Re: Яндекс.Такси принял новые обязательства по тарифам и...
Отправлено: 30.04.25 - 10:07
#11
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Сейчас платку сделают тоже прикурят и на Рудненской тоже)
хотя там частенько Индрайвером люди балуются вроде
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16476
Яндекс.Такси принял новые обязательства по тарифам и комиссии после аудита АЗРК
Отправлено: 30.04.25 - 10:23
#12
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Цитата:
директор пляжа:

Да платку делают по всюду. Вон в магазине, в туалете,. Окно в квартире открыл воздух хапнут. Увидят. Оштрафут, нефиг, надо было ип открывать.

На это сегодня смотреть. Смысла нет :lol:
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10294
Яндекс.Такси принял новые обязательства по тарифам и комиссии после аудита АЗРК
Отправлено: 30.04.25 - 10:33
#13
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Цитата:
директор пляжа:
а мне интересно те средства которые яндекс состриг сверх монопольного тарифа,

Мне то же интересно с каких это пор яндекс такси стал монополистом?В городе полно других фирм,если в яндексе дорого пользуйтесь альтрнативными такси.
Я вчера например с ЗТБ до Марта посмотрел в яндексе ценник 1500,в Народном 1200,поехал на народном,если люди как зомби кроме яндекса ничего не видят у себя в смартфоне то это только их проблемы.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1540
Яндекс.Такси принял новые обязательства по тарифам и комиссии после аудита АЗРК
Отправлено: 30.04.25 - 10:33
#14
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Цитата:
Vit:
Если я куплю бмв нормальную такую комфорт.3 или 5ку. Лям в месяц будет?)

На ремонт и обслуживание уходить? Будет конечно
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