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≡ ТВ и радио не будут работать в течение 14 часов в Казахстане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51634
ТВ и радио не будут работать в течение 14 часов в Казахстане
Отправлено: 29.04.25 - 17:30
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"Для обеспечения бесперебойного и качественного телерадиовещания "Казтелерадио" проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов каждый квартал", – говорится в сообщении.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44312
ТВ и радио не будут работать в течение 14 часов в Казахстане
Отправлено: 29.04.25 - 19:02
#15
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Цитата:
Гога:
-В очередной раз убедился , что ты без России не проживешь

Что то про глобализацию слышал?
Как и Россия без США не проживет, по тем же Боингам и тд.
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7539
Re: ТВ и радио не будут работать в течение 14 часов в Казахстане
Отправлено: 30.04.25 - 09:50
#16
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На телеканале Россия вечером идет шикарный сериал про императора Александра первого, сразу две серии ,очень красиво сняли -рекомендую.
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