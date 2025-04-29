Отправлено: - 21:55

Эл-починно:

Батареи лишнии снимал и тёплый пол убирал - понять и простить. Главное, что бы аким на него не вышел!

111:

У нас нет машины сейчас, не на чем гонять

Цитата:Наверное уже вышел и даже оштрафовать успелЦитата:Продал, чтобы штраф оплатить?))