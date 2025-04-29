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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4248
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.04.25 - 20:54
#5866
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Цитата:
maxsaf:
Ты опять от Путина в бане прятался?))

Батареи лишнии снимал и тёплый пол убирал - понять и простить. Главное, что бы аким на него не вышел! :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 29.04.2025 - 21:55]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27494
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.04.25 - 21:55
#5867
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Цитата:
Эл-починно:
Батареи лишнии снимал и тёплый пол убирал - понять и простить. Главное, что бы аким на него не вышел!

Наверное уже вышел и даже оштрафовать успел :lol:
Цитата:
111:
У нас нет машины сейчас, не на чем гонять


Продал, чтобы штраф оплатить?))
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2295
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.04.25 - 21:58
#5868
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Цитата:
maxsaf:
Peace and World

Именно так.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7717
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.04.25 - 22:45
#5869
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Цитата:
maxsaf:
если вы откровенно врёте,

В чём я соврал? Не Вы ли постоянно говорили, что нельзя загонять Россию в угол, потому что то она ядерная держава и может шандарахнуть! А на каждый Ваш демарш с выкриками:"Где это было, это был не я и вообще этого не было!" , рыться в архивах и искать что то увольте! Я не люблю никого никуда тыкать носом! Достаточно моего знания кто и что говорил! Если кто-то будет считать меня после этого лжецом, ради бога пусть считает!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27494
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.04.25 - 23:01
#5870
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Цитата:
saba: Не Вы ли постоянно говорили, что нельзя загонять Россию в угол, потому что то она ядерная держава и может шандарахнуть

Это говорил. Но это не значит что Россия представляет большую угрозу нашей планете, человечеству, чем любая другая ядерная держава. Любая страна применит всё возможное в случае угрозы ее существованию. Поэтому обычно я говорю так: ядерную державу победить невозможно, любую, не только Россию. А все, кто пытаются это сделать - толкают мир к необратимой катастрофе. Россия не нападала на ядерную державу, есть локальный конфликт, но планете угрозы от этого нет.

Цитата:
saba: В чём я соврал?


В том что я якобы говорил, что Трамп собирается весь мир от России спасти. Он может быть Россию пытается от всего мира спасти. Такой вариант тоже поможет предотвратить третью мировую войну. Но вы же не видите, что НАТО расширяется на восток, причем это началось задолго до украинского конфликта.

[Исправлено: maxsaf, 30.04.2025 - 00:13]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44312
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.04.25 - 01:20
#5871
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Цитата:
maxsaf:
Продал, чтобы штраф оплатить?))

Не понял..
Она не может быть у старшего сына, которому мы отдали ее?
Ах да, у вас же там удавятся на Западах, чтоб детям что то дать..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44312
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.04.25 - 01:24
#5872
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Цитата:
maxsaf:
Ты опять от Путина в бане прятался?))

Да конечно, неделю на шашлыках прятался

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27494
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.04.25 - 03:46
#5873
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Цитата:
111:
Она не может быть у старшего сына, которому мы отдали ее? Ах да, у вас же там удавятся на Западах, чтоб детям что то дать

У нас на Западах у каждого своя, а то и по две, ниче никому отдавать не надо.

Цитата:
111:
Да конечно, неделю на шашлыках прятался

Так дальше дело если пойдет - будешь вместе с Куатом Ахметовым шашлычить ближайшие несколько лет :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44312
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.04.25 - 08:45
#5874
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Цитата:
maxsaf:
У нас на Западах у каждого своя, а

У нас это так не работает.
Да, мы не бьем себя в груди, что убежали в Америки и восхваляем их строй, как чужие яйца богатенького бая..
Может это и плохо, зато все свое и у нас они, эти яйца, свои..

[Исправлено: 111, 30.04.2025 - 09:49]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44312
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.04.25 - 08:46
#5875
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Цитата:
maxsaf:
Так дальше дело если пойдет -

Тебе не нравятся шашлыки из свинины?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27494
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.04.25 - 08:54
#5876
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Цитата:
111:
Может это и плохо, зато все свое и у нас они, эти яйца, свои..

Не ври, ты на поуехавших наживаешся, они тебе своё за бесценок оставили.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27494
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.04.25 - 08:55
#5877
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Цитата:
111:
Тебе не нравятся шашлыки из свинины?

Мне нравится как ты прячешься )) чё, за гаражами связь всю неделю не ловит? :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44312
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.04.25 - 09:06
#5878
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Цитата:
maxsaf:
они тебе своё за бесценок оставили.

Это из серии где ты был все эти 8 лет?
А как ты спрашиваешь, со слезой на одном глазу или на двух?
А машешь кулаками?
Мне важен сам процесс постановки одних и тех же вопросов, которые ты одинаково задаешь все эти десять или сколько то там лет..
На сколько ты себя самого отдаешь делу..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27494
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.04.25 - 09:47
#5879
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Цитата:
111:
Мне важен сам процесс

Ты уже начал процесс демонтажа лишних батарей отопления и и теплого пола, или ждёшь когда аким с комиссией прийдёт? :lol:
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