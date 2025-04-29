Отправлено: - 09:24

Vit:

А когда надоело и хочется соседа по башке ударить что б он долго не просыпался?)

maxsaf:

Что ты видишь на этой картинке?

Цитата:Тогда не нужно удивляться, что этот сосед ответит. Да так ответит, что у самого позвоночник в трусы провалится, что и произошлоЦитата:Такие картинки можно было увидеть и в январе 2022 года в Казахстане. Если говорить о картинках. И точно также можно было использовать внутреннее дело Казахстана как повод для агрессии. Можно было? Уж кому-кому, но точно ни современной России бороться с "нацизмом", так как она сама этим поражена до мозга костей - и уже давно. И поражена она этой гнилью даже уж и похлеще, чем все её соседи вместе взятые.