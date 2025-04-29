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Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ проводят проверку
Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ проводят проверку
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51634
Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ проводят проверку
Отправлено: 29.04.25 - 11:02
В последнее время в соцсетях рассылают фотографии, на которых изображены листовки с агитацией к участию в войне. В этих буклетах упоминается Министерство обороны Российской Федерации, а также контактные данные.
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Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ проводят проверку
Отправлено: 30.04.25 - 09:09
Цитата:
В #28
111:
Я спрашиваю где я соврал?
Я спрашиваю где я соврал?
В #28
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 16476
Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ проводят проверку
Отправлено: 30.04.25 - 09:09
Цитата:
Это уже игра слов.
111:
Я спрашиваю где я соврал?
Я спрашиваю где я соврал?
Это уже игра слов.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 44312
Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ проводят проверку
Отправлено: 30.04.25 - 09:11
Цитата:
Что там, не огонь и не люди, кони что ли?
maxsaf:
В #28
В #28
Что там, не огонь и не люди, кони что ли?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 44312
Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ проводят проверку
Отправлено: 30.04.25 - 09:12
Цитата:
Какая игра?
Там что то горит и какие то люди.
Ты думаешь там игра в покер?
Vit:
Это уже игра слов.
Это уже игра слов.
Какая игра?
Там что то горит и какие то люди.
Ты думаешь там игра в покер?
Re: Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ...
Отправлено: 30.04.25 - 09:24
Цитата:
Тогда не нужно удивляться, что этот сосед ответит. Да так ответит, что у самого позвоночник в трусы провалится, что и произошло
Цитата:
Такие картинки можно было увидеть и в январе 2022 года в Казахстане. Если говорить о картинках. И точно также можно было использовать внутреннее дело Казахстана как повод для агрессии. Можно было? Уж кому-кому, но точно ни современной России бороться с "нацизмом", так как она сама этим поражена до мозга костей - и уже давно. И поражена она этой гнилью даже уж и похлеще, чем все её соседи вместе взятые.
Vit:
А когда надоело и хочется соседа по башке ударить что б он долго не просыпался?)
А когда надоело и хочется соседа по башке ударить что б он долго не просыпался?)
Тогда не нужно удивляться, что этот сосед ответит. Да так ответит, что у самого позвоночник в трусы провалится, что и произошло
Цитата:
maxsaf:
Что ты видишь на этой картинке?
Что ты видишь на этой картинке?
Такие картинки можно было увидеть и в январе 2022 года в Казахстане. Если говорить о картинках. И точно также можно было использовать внутреннее дело Казахстана как повод для агрессии. Можно было? Уж кому-кому, но точно ни современной России бороться с "нацизмом", так как она сама этим поражена до мозга костей - и уже давно. И поражена она этой гнилью даже уж и похлеще, чем все её соседи вместе взятые.
Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ проводят проверку
Отправлено: 30.04.25 - 09:40
Цитата:
Нет, там твое враньё.
111:
Что там, не огонь и не люди, кони что ли?
Что там, не огонь и не люди, кони что ли?
Нет, там твое враньё.
Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ проводят проверку
Отправлено: 30.04.25 - 09:44
Цитата:
Согласен, картинки были похожи. Но чтобы увидеть разницу надо было углубляться в детали, а она там точно присутствует.
EvilWizard:
Такие картинки можно было увидеть и в январе 2022 года в Казахстане. Если говорить о картинках
Такие картинки можно было увидеть и в январе 2022 года в Казахстане. Если говорить о картинках
Согласен, картинки были похожи. Но чтобы увидеть разницу надо было углубляться в детали, а она там точно присутствует.
Re: Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ...
Отправлено: 30.04.25 - 11:04
Цитата:
Согласен и вот даже спорить не буду. Просто потому что этой разницы там может быть сколько угодно. Но это украинский вопрос, внутренний.
Никто и ничто лично меня не убедит в том, что подобное печальное, трагические событие (как в Одессе 2014 года) - это достаточный повод, чтобы развязать войну под предлогом защиты Донбасса: положить несколько своих армий, несколько армий противника (совокупно более миллиона жизней и инвалидов с искалеченными жизнями НАВСЕГДА), сделать с десяток миллионов человек беженцами, разрушить множество городов якобы защищаемого Донбасса до основания, что бы что? Чтобы освободить Украину от некого нацизма, которого у самих за глаза? Заодно и от всего остального и всех благ цивилизации освободить тот самый защищаемый Донбасс? Вот реально если бы кого-то хотели защищать, и тех, кто хотел этого, ждунов "русского мира", то ничего не мешало им переселять к себе.
А вообще всё это делать, вот так вот "защищать", всё выжигая дотла и всё уничтожая под корень - нужно быть в своём уме или же нужно быть невменяемым? Нашли борцов с нацизмом...
maxsaf:
а она там точно присутствует
а она там точно присутствует
Согласен и вот даже спорить не буду. Просто потому что этой разницы там может быть сколько угодно. Но это украинский вопрос, внутренний.
Никто и ничто лично меня не убедит в том, что подобное печальное, трагические событие (как в Одессе 2014 года) - это достаточный повод, чтобы развязать войну под предлогом защиты Донбасса: положить несколько своих армий, несколько армий противника (совокупно более миллиона жизней и инвалидов с искалеченными жизнями НАВСЕГДА), сделать с десяток миллионов человек беженцами, разрушить множество городов якобы защищаемого Донбасса до основания, что бы что? Чтобы освободить Украину от некого нацизма, которого у самих за глаза? Заодно и от всего остального и всех благ цивилизации освободить тот самый защищаемый Донбасс? Вот реально если бы кого-то хотели защищать, и тех, кто хотел этого, ждунов "русского мира", то ничего не мешало им переселять к себе.
А вообще всё это делать, вот так вот "защищать", всё выжигая дотла и всё уничтожая под корень - нужно быть в своём уме или же нужно быть невменяемым? Нашли борцов с нацизмом...
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