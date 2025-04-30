НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Как собираются защищать работников скорой помощи в Казахстане
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51633
Как собираются защищать работников скорой помощи в Казахстане
Отправлено: 30.04.25 - 08:58
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова рассказала о том, как в Казахстане собираются защищать работников скорой помощи. Чиновница назвала этот вопрос "очень актуальным".




Читать новость

1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44309
Re: Как собираются защищать работников скорой помощи в...
Отправлено: 30.04.25 - 08:58
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Один случай такой?
А сколько избивают сантехников, учителей, дворников, грузчиков, слесарей, школьников, ну и остальных?
Давайте на всех навесим по десятку камер и нормуль..

Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 115, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 112
Зарегистрированные пользователи: Vit, maxsaf, 111

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS