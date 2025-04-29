Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 4248
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.04.25 - 20:54
Цитата:
Батареи лишнии снимал и тёплый пол убирал - понять и простить. Главное, что бы аким на него не вышел!
[Исправлено: Эл-починно, 29.04.2025 - 21:55]
maxsaf:
Ты опять от Путина в бане прятался?))
Ты опять от Путина в бане прятался?))
Батареи лишнии снимал и тёплый пол убирал - понять и простить. Главное, что бы аким на него не вышел!
[Исправлено: Эл-починно, 29.04.2025 - 21:55]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.04.25 - 21:55
Цитата:
Наверное уже вышел и даже оштрафовать успел
Цитата:
Продал, чтобы штраф оплатить?))
Эл-починно:
Батареи лишнии снимал и тёплый пол убирал - понять и простить. Главное, что бы аким на него не вышел!
Батареи лишнии снимал и тёплый пол убирал - понять и простить. Главное, что бы аким на него не вышел!
Наверное уже вышел и даже оштрафовать успел
Цитата:
111:
У нас нет машины сейчас, не на чем гонять
У нас нет машины сейчас, не на чем гонять
Продал, чтобы штраф оплатить?))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 2294
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.04.25 - 21:58
Цитата:
Именно так.
maxsaf:
Peace and World
Peace and World
Именно так.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7717
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.04.25 - 22:45
Цитата:
В чём я соврал? Не Вы ли постоянно говорили, что нельзя загонять Россию в угол, потому что то она ядерная держава и может шандарахнуть! А на каждый Ваш демарш с выкриками:"Где это было, это был не я и вообще этого не было!" , рыться в архивах и искать что то увольте! Я не люблю никого никуда тыкать носом! Достаточно моего знания кто и что говорил! Если кто-то будет считать меня после этого лжецом, ради бога пусть считает!
maxsaf:
если вы откровенно врёте,
если вы откровенно врёте,
В чём я соврал? Не Вы ли постоянно говорили, что нельзя загонять Россию в угол, потому что то она ядерная держава и может шандарахнуть! А на каждый Ваш демарш с выкриками:"Где это было, это был не я и вообще этого не было!" , рыться в архивах и искать что то увольте! Я не люблю никого никуда тыкать носом! Достаточно моего знания кто и что говорил! Если кто-то будет считать меня после этого лжецом, ради бога пусть считает!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.04.25 - 23:01
Цитата:
Это говорил. Но это не значит что Россия представляет большую угрозу нашей планете, человечеству, чем любая другая ядерная держава. Любая страна применит всё возможное в случае угрозы ее существованию. Поэтому обычно я говорю так: ядерную державу победить невозможно, любую, не только Россию. А все, кто пытаются это сделать - толкают мир к необратимой катастрофе. Россия не нападала на ядерную державу, есть локальный конфликт, но планете угрозы от этого нет.
Цитата:
В том что я якобы говорил, что Трамп собирается весь мир от России спасти. Он может быть Россию пытается от всего мира спасти. Такой вариант тоже поможет предотвратить третью мировую войну. Но вы же не видите, что НАТО расширяется на восток, причем это началось задолго до украинского конфликта.
[Исправлено: maxsaf, 30.04.2025 - 00:13]
saba: Не Вы ли постоянно говорили, что нельзя загонять Россию в угол, потому что то она ядерная держава и может шандарахнуть
Это говорил. Но это не значит что Россия представляет большую угрозу нашей планете, человечеству, чем любая другая ядерная держава. Любая страна применит всё возможное в случае угрозы ее существованию. Поэтому обычно я говорю так: ядерную державу победить невозможно, любую, не только Россию. А все, кто пытаются это сделать - толкают мир к необратимой катастрофе. Россия не нападала на ядерную державу, есть локальный конфликт, но планете угрозы от этого нет.
Цитата:
saba: В чём я соврал?
В том что я якобы говорил, что Трамп собирается весь мир от России спасти. Он может быть Россию пытается от всего мира спасти. Такой вариант тоже поможет предотвратить третью мировую войну. Но вы же не видите, что НАТО расширяется на восток, причем это началось задолго до украинского конфликта.
[Исправлено: maxsaf, 30.04.2025 - 00:13]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.04.25 - 01:20
Цитата:
Не понял..
Она не может быть у старшего сына, которому мы отдали ее?
Ах да, у вас же там удавятся на Западах, чтоб детям что то дать..
maxsaf:
Продал, чтобы штраф оплатить?))
Продал, чтобы штраф оплатить?))
Не понял..
Она не может быть у старшего сына, которому мы отдали ее?
Ах да, у вас же там удавятся на Западах, чтоб детям что то дать..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.04.25 - 01:24
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.04.25 - 03:46
Цитата:
У нас на Западах у каждого своя, а то и по две, ниче никому отдавать не надо.
Цитата:
Так дальше дело если пойдет - будешь вместе с Куатом Ахметовым шашлычить ближайшие несколько лет
111:
Она не может быть у старшего сына, которому мы отдали ее? Ах да, у вас же там удавятся на Западах, чтоб детям что то дать
Она не может быть у старшего сына, которому мы отдали ее? Ах да, у вас же там удавятся на Западах, чтоб детям что то дать
У нас на Западах у каждого своя, а то и по две, ниче никому отдавать не надо.
Цитата:
111:
Да конечно, неделю на шашлыках прятался
Да конечно, неделю на шашлыках прятался
Так дальше дело если пойдет - будешь вместе с Куатом Ахметовым шашлычить ближайшие несколько лет
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.04.25 - 08:45
Цитата:
У нас это так не работает.
Да, мы не бьем себя в груди, что убежали в Америки и восхваляем их строй, как чужие яйца богатенького бая..
Может это и плохо, зато все свое и у нас они, эти яйца, свои..
[Исправлено: 111, 30.04.2025 - 09:49]
maxsaf:
У нас на Западах у каждого своя, а
У нас на Западах у каждого своя, а
У нас это так не работает.
Да, мы не бьем себя в груди, что убежали в Америки и восхваляем их строй, как чужие яйца богатенького бая..
Может это и плохо, зато все свое и у нас они, эти яйца, свои..
[Исправлено: 111, 30.04.2025 - 09:49]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.04.25 - 08:46
Цитата:
Тебе не нравятся шашлыки из свинины?
maxsaf:
Так дальше дело если пойдет -
Так дальше дело если пойдет -
Тебе не нравятся шашлыки из свинины?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.04.25 - 08:54
Цитата:
Не ври, ты на поуехавших наживаешся, они тебе своё за бесценок оставили.
111:
Может это и плохо, зато все свое и у нас они, эти яйца, свои..
Может это и плохо, зато все свое и у нас они, эти яйца, свои..
Не ври, ты на поуехавших наживаешся, они тебе своё за бесценок оставили.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.04.25 - 08:55
Цитата:
Мне нравится как ты прячешься )) чё, за гаражами связь всю неделю не ловит?
111:
Тебе не нравятся шашлыки из свинины?
Тебе не нравятся шашлыки из свинины?
Мне нравится как ты прячешься )) чё, за гаражами связь всю неделю не ловит?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.04.25 - 09:06
Цитата:
Это из серии где ты был все эти 8 лет?
А как ты спрашиваешь, со слезой на одном глазу или на двух?
А машешь кулаками?
Мне важен сам процесс постановки одних и тех же вопросов, которые ты одинаково задаешь все эти десять или сколько то там лет..
На сколько ты себя самого отдаешь делу..
maxsaf:
они тебе своё за бесценок оставили.
они тебе своё за бесценок оставили.
Это из серии где ты был все эти 8 лет?
А как ты спрашиваешь, со слезой на одном глазу или на двух?
А машешь кулаками?
Мне важен сам процесс постановки одних и тех же вопросов, которые ты одинаково задаешь все эти десять или сколько то там лет..
На сколько ты себя самого отдаешь делу..
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 15
|Зарегистрированные пользователи: Kairat stayer
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать