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≡ Акимату Костаная поручено оптимизировать расходы городского бюджета
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51633
Акимату Костаная поручено оптимизировать расходы городского бюджета
Отправлено: 30.04.25 - 06:08
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На аппаратном совещании 28 апреля журналисты попытались уточнить, какие именно расходы будут уменьшены. Пока чиновники говорят только об экономии на покупке дорогих машин, мебели. Что еще будет урезано, администраторы бюджетных программ анализируют.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7961
Re: Акимату Костаная поручено оптимизировать расходы городского...
Отправлено: 30.04.25 - 06:08
#1
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Цитата:///у нас каких-то безумных идей не было.//


Свыше ПЯТЬСОТ миллионов тенге или ПОЛМИЛЛИАРДА тенге, которые ПЛАНИРОВАЛИСЬ на вывозку старых диванов от мусорных бачков до полигона ТБО и за счёт ГОРОДСКОГО бюджета от ЛЕНИВЫХ сограждан Жундубаева - это БЕЗУМНАЯ или РАЗУМНАЯ идея??

Подозреваю что таких БЕЗУМНО-РАЗУМНЫХ идей в городском акимате предостаточно.

Надо было корреспонденту "НГ" задать этот вопрос администрации города.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1249
Re: Акимату Костаная поручено оптимизировать расходы городского...
Отправлено: 30.04.25 - 08:45
#2
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Спиливать абсолютно здоровые деревья? Косить траву до грунта? Вместо того чтобы закатать маленькие дыры в асфальте расколупать глубокие траншеи? И это только первое, что на ум пришло. Или это все таки норма?
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