Re: Акимату Костаная поручено оптимизировать расходы городского...

Отправлено: - 06:08

Цитата:///у нас каких-то безумных идей не было.//





Свыше ПЯТЬСОТ миллионов тенге или ПОЛМИЛЛИАРДА тенге, которые ПЛАНИРОВАЛИСЬ на вывозку старых диванов от мусорных бачков до полигона ТБО и за счёт ГОРОДСКОГО бюджета от ЛЕНИВЫХ сограждан Жундубаева - это БЕЗУМНАЯ или РАЗУМНАЯ идея??



Подозреваю что таких БЕЗУМНО-РАЗУМНЫХ идей в городском акимате предостаточно.



Надо было корреспонденту "НГ" задать этот вопрос администрации города.