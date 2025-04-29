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Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ проводят проверку
Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ проводят проверку
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51633
Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ проводят проверку
Отправлено: 29.04.25 - 11:02
В последнее время в соцсетях рассылают фотографии, на которых изображены листовки с агитацией к участию в войне. В этих буклетах упоминается Министерство обороны Российской Федерации, а также контактные данные.
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Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ проводят проверку
Отправлено: 29.04.25 - 20:18
Цитата:
Я не зря сомневался в ваших способностях. Отличить реальное от невероятного, тоже не всем дано.
EvilWizard:
Ну так-то же Россия напала на Украину, а не наоборот.
Ну так-то же Россия напала на Украину, а не наоборот.
Я не зря сомневался в ваших способностях. Отличить реальное от невероятного, тоже не всем дано.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.04.24
- Сообщений:
- 160
Re: Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ...
Отправлено: 29.04.25 - 20:20
Цитата:
А они точно герои? Они случайно не солдаты оккупационных сил? Что РФ делает в Украине? Себя защищает нападением на другую страну? Единственное общепринятое в мире наименование иностранной армии, которую не приглашали - оккупационная. Другого названия для этого не придумано. Или это армия освободительная, тогда кто напал на Украину, чтобы её освобождать? А если никто на них не нападал и они никого себя защищать не звали - то увы, всё остальное - это исключительно их внутренние дела и никого не касаются.
111:
павших Героев России
павших Героев России
А они точно герои? Они случайно не солдаты оккупационных сил? Что РФ делает в Украине? Себя защищает нападением на другую страну? Единственное общепринятое в мире наименование иностранной армии, которую не приглашали - оккупационная. Другого названия для этого не придумано. Или это армия освободительная, тогда кто напал на Украину, чтобы её освобождать? А если никто на них не нападал и они никого себя защищать не звали - то увы, всё остальное - это исключительно их внутренние дела и никого не касаются.
Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ проводят проверку
Отправлено: 29.04.25 - 20:29
Цитата:
Укроиноязычных, получается, не против? Ну ты даёшь, так откровенно украинцев ненавидеть...
111:
Я против убийства русскоязычных в Украине и их детей.
Я против убийства русскоязычных в Украине и их детей.
Укроиноязычных, получается, не против? Ну ты даёшь, так откровенно украинцев ненавидеть...
Re: Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ...
Отправлено: 29.04.25 - 21:04
Цитата:
Ну это понятно. Это как вы юрист..начинайте велять. А когда надоело и хочется соседа по башке ударить что б он долго не просыпался?)
EvilWizard:
Ну это понятно. Это как вы юрист..начинайте велять. А когда надоело и хочется соседа по башке ударить что б он долго не просыпался?)
Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ проводят проверку
Отправлено: 29.04.25 - 21:12
Цитата:
Твою брехню легко проверить. Что ты видишь на этой картинке? Подсказка: это снято в Одессе в 2014 году
111:
Я против убийства русскоязычных в Украине
Я против убийства русскоязычных в Украине
Твою брехню легко проверить. Что ты видишь на этой картинке? Подсказка: это снято в Одессе в 2014 году
Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ проводят проверку
Отправлено: 29.04.25 - 21:16
Цитата:
Это другое. Увы. Они считают. Что тут можно без наказано. . А в ответ п зубам. Тут они за заскулили.
[Исправлено: Vit, 29.04.2025 - 21:18]
maxsaf:
Это другое. Увы. Они считают. Что тут можно без наказано. . А в ответ п зубам. Тут они за заскулили.
[Исправлено: Vit, 29.04.2025 - 21:18]
Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ проводят проверку
Отправлено: 29.04.25 - 21:19
Цитата:
А чего же там сшасовцы делали в 2014-ом?
EvilWizard:
это исключительно их внутренние дела и никого не касаются.
это исключительно их внутренние дела и никого не касаются.
А чего же там сшасовцы делали в 2014-ом?
Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ проводят проверку
Отправлено: 29.04.25 - 21:20
Цитата:
Защищает русскоязычное население Донбасса, а также предотвращает войну в Крыму. Чего не понятного то?
ПС - и таки да, не в Украине, а на независимо признанных территориях ЛДНР. А вот что ВСУ на территории России под Курском потеряло, другой совсем вопрос!
[Исправлено: Эл-починно, 29.04.2025 - 22:24]
EvilWizard:
Что РФ делает в Украине?
Что РФ делает в Украине?
Защищает русскоязычное население Донбасса, а также предотвращает войну в Крыму. Чего не понятного то?
ПС - и таки да, не в Украине, а на независимо признанных территориях ЛДНР. А вот что ВСУ на территории России под Курском потеряло, другой совсем вопрос!
[Исправлено: Эл-починно, 29.04.2025 - 22:24]
Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ проводят проверку
Отправлено: 30.04.25 - 01:17
Цитата:
Хех..
Что я вижу на этой картинке?
Ну костер, и как люди идут вокруг..
И что?
maxsaf:
Что ты видишь на этой картинке? Подсказка: это снято в Одессе в 2014 году
Что ты видишь на этой картинке? Подсказка: это снято в Одессе в 2014 году
Хех..
Что я вижу на этой картинке?
Ну костер, и как люди идут вокруг..
И что?
Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ проводят проверку
Отправлено: 30.04.25 - 03:42
Цитата:
Вот и вылезла твоя брехня наружу. Любой нормальный человек знает, что на этой фотографии происходит, так что можешь дальше не врать, как ты там за русскоязычных переживаешь.
111:
Хех.. Что я вижу на этой картинке? Ну костер, и как люди идут вокруг.. И что?
Хех.. Что я вижу на этой картинке? Ну костер, и как люди идут вокруг.. И что?
Вот и вылезла твоя брехня наружу. Любой нормальный человек знает, что на этой фотографии происходит, так что можешь дальше не врать, как ты там за русскоязычных переживаешь.
Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ проводят проверку
Отправлено: 30.04.25 - 07:36
Хм. Это многое объясняет.
Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ проводят проверку
Отправлено: 30.04.25 - 07:39
Цитата:
А если абайкин тоже, только вчера начал на мир смотреть.?.
Ой бай. Бай бай)
maxsaf:
А если абайкин тоже, только вчера начал на мир смотреть.?.
Ой бай. Бай бай)
Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ проводят проверку
Отправлено: 30.04.25 - 08:42
Цитата:
Ну вот..
Зетпатриот Макс говорит что я что то сбрехал, соврал.
И в чем же?
На картинке не костер и не люди?
Там что, животные и вода?
maxsaf:
Вот и вылезла твоя брехня наружу.
Вот и вылезла твоя брехня наружу.
Ну вот..
Зетпатриот Макс говорит что я что то сбрехал, соврал.
И в чем же?
На картинке не костер и не люди?
Там что, животные и вода?
Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ проводят проверку
Отправлено: 30.04.25 - 08:51
Цитата:
В том что ты против убийств русскоязычных в Украине. Тебе плевать на них, раз не видишь этого на фотографии.
111:
И в чем же?
И в чем же?
В том что ты против убийств русскоязычных в Украине. Тебе плевать на них, раз не видишь этого на фотографии.
Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ проводят проверку
Отправлено: 30.04.25 - 09:00
Цитата:
Я спрашиваю где я соврал?
maxsaf:
В том что ты против убийств русскоязычных
В том что ты против убийств русскоязычных
Я спрашиваю где я соврал?
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