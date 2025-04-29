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≡ Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ проводят проверку
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51633
Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ проводят проверку
Отправлено: 29.04.25 - 11:02
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В последнее время в соцсетях рассылают фотографии, на которых изображены листовки с агитацией к участию в войне. В этих буклетах упоминается Министерство обороны Российской Федерации, а также контактные данные.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4248
Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ проводят проверку
Отправлено: 29.04.25 - 20:18
#30
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Цитата:
EvilWizard:
Ну так-то же Россия напала на Украину, а не наоборот.

Я не зря сомневался в ваших способностях. Отличить реальное от невероятного, тоже не всем дано. :-x
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EvilWizard
§ EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
160
Re: Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ...
Отправлено: 29.04.25 - 20:20
#31
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Цитата:
111:
павших Героев России


А они точно герои? Они случайно не солдаты оккупационных сил? Что РФ делает в Украине? Себя защищает нападением на другую страну? Единственное общепринятое в мире наименование иностранной армии, которую не приглашали - оккупационная. Другого названия для этого не придумано. Или это армия освободительная, тогда кто напал на Украину, чтобы её освобождать? А если никто на них не нападал и они никого себя защищать не звали - то увы, всё остальное - это исключительно их внутренние дела и никого не касаются.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27491
Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ проводят проверку
Отправлено: 29.04.25 - 20:29
#32
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Цитата:
111:
Я против убийства русскоязычных в Украине и их детей.

Укроиноязычных, получается, не против? Ну ты даёшь, так откровенно украинцев ненавидеть...
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16471
Re: Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ...
Отправлено: 29.04.25 - 21:04
#33
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Цитата:
EvilWizard:

Ну это понятно. Это как вы юрист..начинайте велять. А когда надоело и хочется соседа по башке ударить что б он долго не просыпался?)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27491
Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ проводят проверку
Отправлено: 29.04.25 - 21:12
#34
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Цитата:
111:
Я против убийства русскоязычных в Украине

Твою брехню легко проверить. Что ты видишь на этой картинке? Подсказка: это снято в Одессе в 2014 году

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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16471
Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ проводят проверку
Отправлено: 29.04.25 - 21:16
#35
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Цитата:
maxsaf:

Это другое. Увы. Они считают. Что тут можно без наказано. . А в ответ п зубам. Тут они за заскулили.

[Исправлено: Vit, 29.04.2025 - 21:18]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4248
Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ проводят проверку
Отправлено: 29.04.25 - 21:19
#36
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Цитата:
EvilWizard:
это исключительно их внутренние дела и никого не касаются.

А чего же там сшасовцы делали в 2014-ом?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4248
Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ проводят проверку
Отправлено: 29.04.25 - 21:20
#37
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Цитата:
EvilWizard:
Что РФ делает в Украине?

Защищает русскоязычное население Донбасса, а также предотвращает войну в Крыму. Чего не понятного то?
ПС - и таки да, не в Украине, а на независимо признанных территориях ЛДНР. А вот что ВСУ на территории России под Курском потеряло, другой совсем вопрос!

[Исправлено: Эл-починно, 29.04.2025 - 22:24]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44308
Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ проводят проверку
Отправлено: 30.04.25 - 01:17
#38
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Цитата:
maxsaf:
Что ты видишь на этой картинке? Подсказка: это снято в Одессе в 2014 году

Хех..
Что я вижу на этой картинке?
Ну костер, и как люди идут вокруг..
И что?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27491
Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ проводят проверку
Отправлено: 30.04.25 - 03:42
#39
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Цитата:
111:
Хех.. Что я вижу на этой картинке? Ну костер, и как люди идут вокруг.. И что?

Вот и вылезла твоя брехня наружу. Любой нормальный человек знает, что на этой фотографии происходит, так что можешь дальше не врать, как ты там за русскоязычных переживаешь.
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16471
Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ проводят проверку
Отправлено: 30.04.25 - 07:36
#40
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Хм. Это многое объясняет.
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16471
Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ проводят проверку
Отправлено: 30.04.25 - 07:39
#41
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Цитата:
maxsaf:

А если абайкин тоже, только вчера начал на мир смотреть.?.
Ой бай. Бай бай)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44308
Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ проводят проверку
Отправлено: 30.04.25 - 08:42
#42
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Цитата:
maxsaf:
Вот и вылезла твоя брехня наружу.

Ну вот..
Зетпатриот Макс говорит что я что то сбрехал, соврал.
И в чем же?
На картинке не костер и не люди?
Там что, животные и вода?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27491
Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ проводят проверку
Отправлено: 30.04.25 - 08:51
#43
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Цитата:
111:
И в чем же?

В том что ты против убийств русскоязычных в Украине. Тебе плевать на них, раз не видишь этого на фотографии.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44308
Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ проводят проверку
Отправлено: 30.04.25 - 09:00
#44
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Цитата:
maxsaf:
В том что ты против убийств русскоязычных

Я спрашиваю где я соврал?
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