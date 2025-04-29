Отправлено: - 20:20

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павших Героев России

Цитата:А они точно герои? Они случайно не солдаты оккупационных сил? Что РФ делает в Украине? Себя защищает нападением на другую страну? Единственное общепринятое в мире наименование иностранной армии, которую не приглашали - оккупационная. Другого названия для этого не придумано. Или это армия освободительная, тогда кто напал на Украину, чтобы её освобождать? А если никто на них не нападал и они никого себя защищать не звали - то увы, всё остальное - это исключительно их внутренние дела и никого не касаются.