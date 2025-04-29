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≡ Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ проводят проверку
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51631
Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ проводят проверку
Отправлено: 29.04.25 - 11:02
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В последнее время в соцсетях рассылают фотографии, на которых изображены листовки с агитацией к участию в войне. В этих буклетах упоминается Министерство обороны Российской Федерации, а также контактные данные.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4248
Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ проводят проверку
Отправлено: 29.04.25 - 20:18
#30
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Цитата:
EvilWizard:
Ну так-то же Россия напала на Украину, а не наоборот.

Я не зря сомневался в ваших способностях. Отличить реальное от невероятного, тоже не всем дано. :-x
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EvilWizard
§ EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
160
Re: Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ...
Отправлено: 29.04.25 - 20:20
#31
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Цитата:
111:
павших Героев России


А они точно герои? Они случайно не солдаты оккупационных сил? Что РФ делает в Украине? Себя защищает нападением на другую страну? Единственное общепринятое в мире наименование иностранной армии, которую не приглашали - оккупационная. Другого названия для этого не придумано. Или это армия освободительная, тогда кто напал на Украину, чтобы её освобождать? А если никто на них не нападал и они никого себя защищать не звали - то увы, всё остальное - это исключительно их внутренние дела и никого не касаются.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27485
Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ проводят проверку
Отправлено: 29.04.25 - 20:29
#32
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Цитата:
111:
Я против убийства русскоязычных в Украине и их детей.

Укроиноязычных, получается, не против? Ну ты даёшь, так откровенно украинцев ненавидеть...
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16468
Re: Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ...
Отправлено: 29.04.25 - 21:04
#33
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Цитата:
EvilWizard:

Ну это понятно. Это как вы юрист..начинайте велять. А когда надоело и хочется соседа по башке ударить что б он долго не просыпался?)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27485
Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ проводят проверку
Отправлено: 29.04.25 - 21:12
#34
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Цитата:
111:
Я против убийства русскоязычных в Украине

Твою брехню легко проверить. Что ты видишь на этой картинке? Подсказка: это снято в Одессе в 2014 году

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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16468
Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ проводят проверку
Отправлено: 29.04.25 - 21:16
#35
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Цитата:
maxsaf:

Это другое. Увы. Они считают. Что тут можно без наказано. . А в ответ п зубам. Тут они за заскулили.

[Исправлено: Vit, 29.04.2025 - 21:18]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4248
Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ проводят проверку
Отправлено: 29.04.25 - 21:19
#36
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Цитата:
EvilWizard:
это исключительно их внутренние дела и никого не касаются.

А чего же там сшасовцы делали в 2014-ом?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4248
Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ проводят проверку
Отправлено: 29.04.25 - 21:20
#37
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Цитата:
EvilWizard:
Что РФ делает в Украине?

Защищает русскоязычное население Донбасса, а также предотвращает войну в Крыму. Чего не понятного то?
ПС - и таки да, не в Украине, а на независимо признанных территориях ЛДНР. А вот что ВСУ на территории России под Курском потеряло, другой совсем вопрос!

[Исправлено: Эл-починно, 29.04.2025 - 22:24]
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