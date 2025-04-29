Отправлено: - 11:40

Vit:

весь фронт посыпался у зелёного. М-да уж. Хороший генералисимус. Умный сидит в Киеве

Vit:

Одкб можно крест поставить. Пустышка обыкновенная. И это не я сказал. Армяне первые.

maxsaf:

Так, я не понял: всем наплевать, или договоренности с ним какие-то работают?

maxsaf:

Я тебе месяц назад сказал, что Путин на Курск силы бросит, чтобы исключить из любых договоров обмена. Перепроверяй результат.

Цитата:Вит тебе самому не смешно?На третьем году войны обсуждать посыпанный фронт комментируя освобождение Курской области? Цитата:Так может выйти всем из него? Цитата:ВСУ вышло из Курска когда Трамп начал носится с идеей переговоровСейчас всем стало понятно что Трамп пустобрехПоэтому Зеленский и не ставит его ни во что с его СДЕЛКОЙ Цитата:А что ты в начале войны говорил? Что Украине конец и Россия войдёт в КиевИ какой итог? А итог что ты Курск обсуждаешь сейчасПерепроверяй