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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18046
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.04.25 - 11:40
#5851
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Цитата:
Vit:
весь фронт посыпался у зелёного. М-да уж. Хороший генералисимус. Умный сидит в Киеве

Вит тебе самому не смешно?
На третьем году войны обсуждать посыпанный фронт комментируя освобождение Курской области? Цитата:
Vit:
Одкб можно крест поставить. Пустышка обыкновенная. И это не я сказал. Армяне первые.

Так может выйти всем из него? Цитата:
maxsaf:
Так, я не понял: всем наплевать, или договоренности с ним какие-то работают?

ВСУ вышло из Курска когда Трамп начал носится с идеей переговоров
Сейчас всем стало понятно что Трамп пустобрех
Поэтому Зеленский и не ставит его ни во что с его СДЕЛКОЙ Цитата:
maxsaf:
Я тебе месяц назад сказал, что Путин на Курск силы бросит, чтобы исключить из любых договоров обмена. Перепроверяй результат.

А что ты в начале войны говорил? Что Украине конец и Россия войдёт в Киев
И какой итог? А итог что ты Курск обсуждаешь сейчас
Перепроверяй
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44299
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.04.25 - 13:18
#5852
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Цитата:
abaika95:
что ты в начале войны говорил? Что Украине конец и Россия войдёт в Киев И какой итог? А итог что ты Курск обсуждаешь сейчас

А это высший пилотаж переобувания всех зетников сегодня, Киев за три дня и радость со слезами на глазах, что освободили Олешкино по моему в Курской области с помощью корейских войск..
Таковы сегодняшние их реалии..
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7716
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.04.25 - 15:11
#5853
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Цитата:
maxsaf:
Где это я такое писал? Цитату в студию. Трамп

Я ждал этого!!! Заюлил, цитату требует, всё как обычно!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7716
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.04.25 - 15:17
#5854
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Цитата:
Skeptic:
Всему миру угрожают США и НАТО. Корея просто защищается.

А как же Россия со своей апокалиптической фразой:"Зачем весь мир, если в нём нет России"? Если Россия будет погибать, она обязательно весь мир с собой прихватит?
Про НАТО и США, конкретно Казахстану чем то, когда нибудь они угрожали? А российские политические деятели неоднократно, я уж не говорю про соцсети!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7716
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.04.25 - 15:19
#5855
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Цитата:
maxsaf:
Казахстан тоже перестанет со штатами дела иметь и санкции против

А что Казахстан перестал иметь дело с Россией и ввёл против неё санкции? Да нет, вроде!
Так причем здесь тоже?
Ох и любим мы глупостями заниматься!

[Исправлено: saba, 29.04.2025 - 16:20]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7716
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.04.25 - 15:22
#5856
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Цитата:
Skeptic:
Если Европа не угомонится

А про Россию, что же молчите? В самом деле что будет, если Россия угомонится? Может мир?
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1539
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.04.25 - 15:48
#5857
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Цитата:
Vit: Ваш кумир и "бог" наркоманов,
Предлагаю делать предположения! Думаю двести пятьдесят белой.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44299
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.04.25 - 16:04
#5858
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Цитата:
Карачун:
Предлагаю делать предположения!

За три года с хвостиком уже столько предположений высказали, ну кто же он ну кто же он, Зеленский, клоун иль Армагеддон..
Унизивший Путина и не давший ему завоевать Украину, а всего 20 процентов территории разграбить и уничтожить, то, где жило собственно русскоязычное и лояльное население к России..
Это как на глазах у изумленных соседей взять два кирпича и при всех хлопнуть ими на свои яйца с разных сторон..
Ну ясное дело, они ведь свои, русские..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16466
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.04.25 - 16:14
#5859
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Упс. Не туды.

[Исправлено: Vit, 29.04.2025 - 16:36]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27482
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.04.25 - 20:38
#5860
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Цитата:
saba:
Я ждал этого!!! Заюлил, цитату требует, всё как обычно!

Ну правильно, если вы откровенно врёте, я буду требовать цитаты, а вы не будете их предоставлять, потому что не было такого. И всё, ваша ложь разрушена.

[Исправлено: maxsaf, 29.04.2025 - 21:38]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27482
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.04.25 - 20:40
#5861
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Цитата:
abaika95:
ВСУ вышло из Курска когда Трамп начал носится с идеей переговоров Сейчас всем стало понятно что Трамп пустобрех Поэтому Зеленский и не ставит его ни во что с его СДЕЛКОЙ

А, ну все, ошибочка, пусть возвращаются в курскую область :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27482
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.04.25 - 20:41
#5862
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Цитата:
abaika95:
А что ты в начале войны говорил? Что Украине конец и Россия войдёт в Киев

Или давай ссылку на это утверждение или... ну ты знаешь правила ;-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27482
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.04.25 - 20:43
#5863
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Цитата:
Skeptic:
Я не про мир, как антипод войне. Я про мир в смысле люди и страны

А, все, понял..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27482
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.04.25 - 20:45
#5864
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Цитата:
Skeptic:
Большевики своей реформой русского языка исказили смысл многих слов в своё время.

В этом случае в английском два слова - Peace and World.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27482
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.04.25 - 20:51
#5865
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Цитата:
111:
Таковы сегодняшние их реалии..

Ты опять от Путина в бане прятался?))
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