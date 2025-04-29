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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18046
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.04.25 - 11:40
Цитата:
Вит тебе самому не смешно?
На третьем году войны обсуждать посыпанный фронт комментируя освобождение Курской области? Цитата:
Так может выйти всем из него? Цитата:
ВСУ вышло из Курска когда Трамп начал носится с идеей переговоров
Сейчас всем стало понятно что Трамп пустобрех
Поэтому Зеленский и не ставит его ни во что с его СДЕЛКОЙ Цитата:
А что ты в начале войны говорил? Что Украине конец и Россия войдёт в Киев
И какой итог? А итог что ты Курск обсуждаешь сейчас
Перепроверяй
Vit:
весь фронт посыпался у зелёного. М-да уж. Хороший генералисимус. Умный сидит в Киеве
весь фронт посыпался у зелёного. М-да уж. Хороший генералисимус. Умный сидит в Киеве
Вит тебе самому не смешно?
На третьем году войны обсуждать посыпанный фронт комментируя освобождение Курской области? Цитата:
Vit:
Одкб можно крест поставить. Пустышка обыкновенная. И это не я сказал. Армяне первые.
Одкб можно крест поставить. Пустышка обыкновенная. И это не я сказал. Армяне первые.
Так может выйти всем из него? Цитата:
maxsaf:
Так, я не понял: всем наплевать, или договоренности с ним какие-то работают?
Так, я не понял: всем наплевать, или договоренности с ним какие-то работают?
ВСУ вышло из Курска когда Трамп начал носится с идеей переговоров
Сейчас всем стало понятно что Трамп пустобрех
Поэтому Зеленский и не ставит его ни во что с его СДЕЛКОЙ Цитата:
maxsaf:
Я тебе месяц назад сказал, что Путин на Курск силы бросит, чтобы исключить из любых договоров обмена. Перепроверяй результат.
Я тебе месяц назад сказал, что Путин на Курск силы бросит, чтобы исключить из любых договоров обмена. Перепроверяй результат.
А что ты в начале войны говорил? Что Украине конец и Россия войдёт в Киев
И какой итог? А итог что ты Курск обсуждаешь сейчас
Перепроверяй
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 44299
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.04.25 - 13:18
Цитата:
А это высший пилотаж переобувания всех зетников сегодня, Киев за три дня и радость со слезами на глазах, что освободили Олешкино по моему в Курской области с помощью корейских войск..
Таковы сегодняшние их реалии..
abaika95:
что ты в начале войны говорил? Что Украине конец и Россия войдёт в Киев И какой итог? А итог что ты Курск обсуждаешь сейчас
что ты в начале войны говорил? Что Украине конец и Россия войдёт в Киев И какой итог? А итог что ты Курск обсуждаешь сейчас
А это высший пилотаж переобувания всех зетников сегодня, Киев за три дня и радость со слезами на глазах, что освободили Олешкино по моему в Курской области с помощью корейских войск..
Таковы сегодняшние их реалии..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.04.25 - 15:11
Цитата:
Я ждал этого!!! Заюлил, цитату требует, всё как обычно!
maxsaf:
Где это я такое писал? Цитату в студию. Трамп
Где это я такое писал? Цитату в студию. Трамп
Я ждал этого!!! Заюлил, цитату требует, всё как обычно!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.04.25 - 15:17
Цитата:
А как же Россия со своей апокалиптической фразой:"Зачем весь мир, если в нём нет России"? Если Россия будет погибать, она обязательно весь мир с собой прихватит?
Про НАТО и США, конкретно Казахстану чем то, когда нибудь они угрожали? А российские политические деятели неоднократно, я уж не говорю про соцсети!
Skeptic:
Всему миру угрожают США и НАТО. Корея просто защищается.
Всему миру угрожают США и НАТО. Корея просто защищается.
А как же Россия со своей апокалиптической фразой:"Зачем весь мир, если в нём нет России"? Если Россия будет погибать, она обязательно весь мир с собой прихватит?
Про НАТО и США, конкретно Казахстану чем то, когда нибудь они угрожали? А российские политические деятели неоднократно, я уж не говорю про соцсети!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.04.25 - 15:19
Цитата:
А что Казахстан перестал иметь дело с Россией и ввёл против неё санкции? Да нет, вроде!
Так причем здесь тоже?
Ох и любим мы глупостями заниматься!
[Исправлено: saba, 29.04.2025 - 16:20]
maxsaf:
Казахстан тоже перестанет со штатами дела иметь и санкции против
Казахстан тоже перестанет со штатами дела иметь и санкции против
А что Казахстан перестал иметь дело с Россией и ввёл против неё санкции? Да нет, вроде!
Так причем здесь тоже?
Ох и любим мы глупостями заниматься!
[Исправлено: saba, 29.04.2025 - 16:20]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.04.25 - 15:22
Цитата:
А про Россию, что же молчите? В самом деле что будет, если Россия угомонится? Может мир?
Skeptic:
Если Европа не угомонится
Если Европа не угомонится
А про Россию, что же молчите? В самом деле что будет, если Россия угомонится? Может мир?
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1539
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.04.25 - 15:48
Цитата:
Vit: Ваш кумир и "бог" наркоманов,Предлагаю делать предположения! Думаю двести пятьдесят белой.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 44299
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.04.25 - 16:04
Цитата:
За три года с хвостиком уже столько предположений высказали, ну кто же он ну кто же он, Зеленский, клоун иль Армагеддон..
Унизивший Путина и не давший ему завоевать Украину, а всего 20 процентов территории разграбить и уничтожить, то, где жило собственно русскоязычное и лояльное население к России..
Это как на глазах у изумленных соседей взять два кирпича и при всех хлопнуть ими на свои яйца с разных сторон..
Ну ясное дело, они ведь свои, русские..
Карачун:
Предлагаю делать предположения!
Предлагаю делать предположения!
За три года с хвостиком уже столько предположений высказали, ну кто же он ну кто же он, Зеленский, клоун иль Армагеддон..
Унизивший Путина и не давший ему завоевать Украину, а всего 20 процентов территории разграбить и уничтожить, то, где жило собственно русскоязычное и лояльное население к России..
Это как на глазах у изумленных соседей взять два кирпича и при всех хлопнуть ими на свои яйца с разных сторон..
Ну ясное дело, они ведь свои, русские..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 16466
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.04.25 - 16:14
Упс. Не туды.
[Исправлено: Vit, 29.04.2025 - 16:36]
[Исправлено: Vit, 29.04.2025 - 16:36]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.04.25 - 20:38
Цитата:
Ну правильно, если вы откровенно врёте, я буду требовать цитаты, а вы не будете их предоставлять, потому что не было такого. И всё, ваша ложь разрушена.
[Исправлено: maxsaf, 29.04.2025 - 21:38]
saba:
Я ждал этого!!! Заюлил, цитату требует, всё как обычно!
Я ждал этого!!! Заюлил, цитату требует, всё как обычно!
Ну правильно, если вы откровенно врёте, я буду требовать цитаты, а вы не будете их предоставлять, потому что не было такого. И всё, ваша ложь разрушена.
[Исправлено: maxsaf, 29.04.2025 - 21:38]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.04.25 - 20:40
Цитата:
А, ну все, ошибочка, пусть возвращаются в курскую область
abaika95:
ВСУ вышло из Курска когда Трамп начал носится с идеей переговоров Сейчас всем стало понятно что Трамп пустобрех Поэтому Зеленский и не ставит его ни во что с его СДЕЛКОЙ
ВСУ вышло из Курска когда Трамп начал носится с идеей переговоров Сейчас всем стало понятно что Трамп пустобрех Поэтому Зеленский и не ставит его ни во что с его СДЕЛКОЙ
А, ну все, ошибочка, пусть возвращаются в курскую область
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.04.25 - 20:41
Цитата:
Или давай ссылку на это утверждение или... ну ты знаешь правила
abaika95:
А что ты в начале войны говорил? Что Украине конец и Россия войдёт в Киев
А что ты в начале войны говорил? Что Украине конец и Россия войдёт в Киев
Или давай ссылку на это утверждение или... ну ты знаешь правила
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.04.25 - 20:43
Цитата:
А, все, понял..
Skeptic:
Я не про мир, как антипод войне. Я про мир в смысле люди и страны
Я не про мир, как антипод войне. Я про мир в смысле люди и страны
А, все, понял..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.04.25 - 20:45
Цитата:
В этом случае в английском два слова - Peace and World.
Skeptic:
Большевики своей реформой русского языка исказили смысл многих слов в своё время.
Большевики своей реформой русского языка исказили смысл многих слов в своё время.
В этом случае в английском два слова - Peace and World.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.04.25 - 20:51
Цитата:
Ты опять от Путина в бане прятался?))
111:
Таковы сегодняшние их реалии..
Таковы сегодняшние их реалии..
Ты опять от Путина в бане прятался?))
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