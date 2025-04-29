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≡ Яндекс.Такси принял новые обязательства по тарифам и комиссии после аудита АЗРК
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51631
Яндекс.Такси принял новые обязательства по тарифам и комиссии после аудита АЗРК
Отправлено: 29.04.25 - 14:28
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"Во время сверхвысокого спроса в тарифе "Эконом" будет в тестовом режиме добавлена виртуальная очередь. Это позволит пользователям узнать, сколько человек уже ждут машину, и сделать выбор", – отметили в агентстве.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7538
Re: Яндекс.Такси принял новые обязательства по тарифам и...
Отправлено: 29.04.25 - 14:28
#1
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Индрайвер вообще перестал брать за свои услуги,интересно как они будут выживать
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16466
Re: Яндекс.Такси принял новые обязательства по тарифам и...
Отправлено: 29.04.25 - 19:34
#2
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Кто в теме? Если я куплю бмв нормальную такую комфорт.3 или 5ку.
Лям в месяц будет?) хочу в такси или не хочу. Думаю. Хочу ближе к людям.)
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4246
Яндекс.Такси принял новые обязательства по тарифам и комиссии после аудита АЗРК
Отправлено: 29.04.25 - 20:01
#3
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Цитата:
Vit:
хочу в такси или не хочу. Думаю. Хочу ближе к людям.)

Виталь, ближе к людям, это велосипед, самокат или кроссовки. Всё остальное, приблуда для понтов!
В крайнем случае такси, всё дешевле, чем автобус в Германиях. :lol:
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