Re: Как поминали усопших на Радоницу в Костанае

Отправлено: - 17:54

Ночь. Польша. Едешь вдоль посёлка. Че-то светится и так красиво. Приглядываешся. А это кладбище и возле каждой могилки фонарь. Днем зарежается от солнца о ночью светится. Красиво и так здорово что люди умеют делать прекрасно даже усопшим и не кто не трогает.



У нас, боишся что б завтра че не стырели с могилки..

Подонки и всякие