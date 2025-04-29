Отправлено: - 17:50

vofkakst:

Раньше был интересный разбудильник, "комиссар Рекс" на хабаре, лидер 21 века там же, НТК был музыкальным каналом (какое то время), "кто возьмет миллион" на КТК. Куда все подевалось? (

Цитата:Это не казахстанский продуктЭто тупо пересказ чьих то мелодий или кинофильмов или тех же игр, меня это напоимер унижало тогда и я не смотрел от слова ВООБЩЕ наши каналы с года 99го, когда поставил НТВ плюс себе, то есть мне поставили, а после уже в 2000м поставил и себе как купил хатуА в 92-95м было еще оно, но так, особо в молодости какие чуваки смотрели ящик?Тогда по телкам мы все бегали