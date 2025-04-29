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ТВ и радио не будут работать в течение 14 часов в Казахстане
ТВ и радио не будут работать в течение 14 часов в Казахстане
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51630
ТВ и радио не будут работать в течение 14 часов в Казахстане
Отправлено: 29.04.25 - 17:30
"Для обеспечения бесперебойного и качественного телерадиовещания "Казтелерадио" проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов каждый квартал", – говорится в сообщении.
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Re: ТВ и радио не будут работать в течение 14 часов в Казахстане
Отправлено: 29.04.25 - 17:30
Не знаю, у меня все русские каналы наверно будут работать?
Как же мы без нашего русского телевидения?
Подписан на русский Кинопоиск.
Как же мы без нашего русского телевидения?
Подписан на русский Кинопоиск.
Re: ТВ и радио не будут работать в течение 14 часов в Казахстане
Отправлено: 29.04.25 - 17:31
Не думаю , что кто-нибудь вообще это заметит...
А раньше наше телевидение радовало. А сейчас..
А раньше наше телевидение радовало. А сейчас..
ТВ и радио не будут работать в течение 14 часов в Казахстане
Отправлено: 29.04.25 - 17:35
Цитата:
Вспомнил песни Куин на 25м канале?
Ну и порнушка еще на каком то.
Если только тогда..
vofkakst:
раньше наше телевидение радовало. А
раньше наше телевидение радовало. А
Вспомнил песни Куин на 25м канале?
Ну и порнушка еще на каком то.
Если только тогда..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 16463
Re: ТВ и радио не будут работать в течение 14 часов в Казахстане
Отправлено: 29.04.25 - 17:38
Цитата:
Да ладно свистун. Ты же сутками сидишь на телеге украинской. Ищешь там гадость проплачиную..
111:
Как же мы без нашего русского телевидения?
Как же мы без нашего русского телевидения?
Да ладно свистун. Ты же сутками сидишь на телеге украинской. Ищешь там гадость проплачиную..
ТВ и радио не будут работать в течение 14 часов в Казахстане
Отправлено: 29.04.25 - 17:41
Цитата:
А с чего там по нашему, по русски написано?
Выходит нацисты говорят только на русском?
Vit:
Ты же сутками сидишь на телеге украинско
Ты же сутками сидишь на телеге украинско
А с чего там по нашему, по русски написано?
Выходит нацисты говорят только на русском?
ТВ и радио не будут работать в течение 14 часов в Казахстане
Отправлено: 29.04.25 - 17:42
Цитата:
У каждого свои маяки в памяти.
Раньше был интересный разбудильник, "комиссар Рекс" на хабаре, лидер 21 века там же, НТК был музыкальным каналом (какое то время), "кто возьмет миллион" на КТК. Куда все подевалось? (
111:
порнушка еще на каком то.
порнушка еще на каком то.
У каждого свои маяки в памяти.
Раньше был интересный разбудильник, "комиссар Рекс" на хабаре, лидер 21 века там же, НТК был музыкальным каналом (какое то время), "кто возьмет миллион" на КТК. Куда все подевалось? (
ТВ и радио не будут работать в течение 14 часов в Казахстане
Отправлено: 29.04.25 - 17:50
Цитата:
Это не казахстанский продукт
Это тупо пересказ чьих то мелодий или кинофильмов или тех же игр, меня это напоимер унижало тогда и я не смотрел от слова ВООБЩЕ наши каналы с года 99го, когда поставил НТВ плюс себе, то есть мне поставили, а после уже в 2000м поставил и себе как купил хату
А в 92-95м было еще оно, но так, особо в молодости какие чуваки смотрели ящик?
Тогда по телкам мы все бегали
vofkakst:
Раньше был интересный разбудильник, "комиссар Рекс" на хабаре, лидер 21 века там же, НТК был музыкальным каналом (какое то время), "кто возьмет миллион" на КТК. Куда все подевалось? (
Раньше был интересный разбудильник, "комиссар Рекс" на хабаре, лидер 21 века там же, НТК был музыкальным каналом (какое то время), "кто возьмет миллион" на КТК. Куда все подевалось? (
Это не казахстанский продукт
Это тупо пересказ чьих то мелодий или кинофильмов или тех же игр, меня это напоимер унижало тогда и я не смотрел от слова ВООБЩЕ наши каналы с года 99го, когда поставил НТВ плюс себе, то есть мне поставили, а после уже в 2000м поставил и себе как купил хату
А в 92-95м было еще оно, но так, особо в молодости какие чуваки смотрели ящик?
Тогда по телкам мы все бегали
ТВ и радио не будут работать в течение 14 часов в Казахстане
Отправлено: 29.04.25 - 17:58
Цитата:
Не в патриотичности дело. Раньше сетка вещания была совершенно другая. Вон, даже. форт Боярд показывали. Разнопланово все было. И сериалы, и викторины, и образовательные программы. Все упустили в угоду законам.
111:
Это не казахстанский продукт
Это не казахстанский продукт
Не в патриотичности дело. Раньше сетка вещания была совершенно другая. Вон, даже. форт Боярд показывали. Разнопланово все было. И сериалы, и викторины, и образовательные программы. Все упустили в угоду законам.
ТВ и радио не будут работать в течение 14 часов в Казахстане
Отправлено: 29.04.25 - 18:07
Цитата:
----Да уж Каждому свое .
111:
Ну и порнушка еще на каком то.
Ну и порнушка еще на каком то.
----Да уж Каждому свое .
ТВ и радио не будут работать в течение 14 часов в Казахстане
Отправлено: 29.04.25 - 18:12
Цитата:
Я не про патриотизм.
Вот есть вещь.
Казахстанская.
Хм..
Блин, даже не пойму какая, ну допустим дешевые носки с казахстанским шильдиком, а на самом деле озбекские.
Мне не проще немного переплатить и взять качественный хлопок, произведенный в той же России?
Так и ТВ тоже самое.
ТВ в России, если отбросить сегодняшнюю пропаганду, вполне профессиональное.
Те же артисты его, тот же Галкин в Кто хочет стать миллионером, Жвпнецкий с его сатирой и тд.
Да то же Камеди клаб или Нагиев со всякими программами.
У нас кто?
Ты их помнишь хоть?
vofkakst:
Не в патриотичности дело.
Не в патриотичности дело.
Я не про патриотизм.
Вот есть вещь.
Казахстанская.
Хм..
Блин, даже не пойму какая, ну допустим дешевые носки с казахстанским шильдиком, а на самом деле озбекские.
Мне не проще немного переплатить и взять качественный хлопок, произведенный в той же России?
Так и ТВ тоже самое.
ТВ в России, если отбросить сегодняшнюю пропаганду, вполне профессиональное.
Те же артисты его, тот же Галкин в Кто хочет стать миллионером, Жвпнецкий с его сатирой и тд.
Да то же Камеди клаб или Нагиев со всякими программами.
У нас кто?
Ты их помнишь хоть?
ТВ и радио не будут работать в течение 14 часов в Казахстане
Отправлено: 29.04.25 - 18:25
Цитата:
О чем и речь. Что если отвалится наше тв -всем будет по барабану.
Вот когда дома не пашет триколор - вот это паника )
А носки с шильдиками - так себе пример. Надо выше брать - cobalt кОстанайской сборки! В кст шильдик прицепили к уже собранной машине и в путь!)
111:
О чем и речь. Что если отвалится наше тв -всем будет по барабану.
Вот когда дома не пашет триколор - вот это паника )
А носки с шильдиками - так себе пример. Надо выше брать - cobalt кОстанайской сборки! В кст шильдик прицепили к уже собранной машине и в путь!)
ТВ и радио не будут работать в течение 14 часов в Казахстане
Отправлено: 29.04.25 - 18:27
Цитата:
---В очередной раз убедился , что ты без России не проживешь
111:
Мне не проще немного переплатить и взять качественный хлопок, произведенный в той же России?
Мне не проще немного переплатить и взять качественный хлопок, произведенный в той же России?
---В очередной раз убедился , что ты без России не проживешь
ТВ и радио не будут работать в течение 14 часов в Казахстане
Отправлено: 29.04.25 - 18:38
Цитата:
----Наверное меня удалят , но есть тут эксклюзив у нас на форуме , кто ??? Не буду называть . Старается не на двух , а на трех стульях усидеть. Прикольный чел .Напоминает Незнайку , который все знает
vofkakst:
Надо выше брать - cobalt кОстанайской сборки!
Надо выше брать - cobalt кОстанайской сборки!
----Наверное меня удалят , но есть тут эксклюзив у нас на форуме , кто ??? Не буду называть . Старается не на двух , а на трех стульях усидеть. Прикольный чел .Напоминает Незнайку , который все знает
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