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≡ ТВ и радио не будут работать в течение 14 часов в Казахстане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51630
ТВ и радио не будут работать в течение 14 часов в Казахстане
Отправлено: 29.04.25 - 17:30
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"Для обеспечения бесперебойного и качественного телерадиовещания "Казтелерадио" проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов каждый квартал", – говорится в сообщении.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44295
Re: ТВ и радио не будут работать в течение 14 часов в Казахстане
Отправлено: 29.04.25 - 17:30
#1
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Не знаю, у меня все русские каналы наверно будут работать?
Как же мы без нашего русского телевидения?
Подписан на русский Кинопоиск.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1248
Re: ТВ и радио не будут работать в течение 14 часов в Казахстане
Отправлено: 29.04.25 - 17:31
#2
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Не думаю , что кто-нибудь вообще это заметит...
А раньше наше телевидение радовало. А сейчас..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44295
ТВ и радио не будут работать в течение 14 часов в Казахстане
Отправлено: 29.04.25 - 17:35
#3
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Цитата:
vofkakst:
раньше наше телевидение радовало. А

Вспомнил песни Куин на 25м канале?
Ну и порнушка еще на каком то.
Если только тогда..
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16463
Re: ТВ и радио не будут работать в течение 14 часов в Казахстане
Отправлено: 29.04.25 - 17:38
#4
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Цитата:
111:
Как же мы без нашего русского телевидения?

Да ладно свистун. Ты же сутками сидишь на телеге украинской. Ищешь там гадость проплачиную..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44295
ТВ и радио не будут работать в течение 14 часов в Казахстане
Отправлено: 29.04.25 - 17:41
#5
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Цитата:
Vit:
Ты же сутками сидишь на телеге украинско

А с чего там по нашему, по русски написано?
Выходит нацисты говорят только на русском?
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1248
ТВ и радио не будут работать в течение 14 часов в Казахстане
Отправлено: 29.04.25 - 17:42
#6
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Цитата:
111:
порнушка еще на каком то.

У каждого свои маяки в памяти.
Раньше был интересный разбудильник, "комиссар Рекс" на хабаре, лидер 21 века там же, НТК был музыкальным каналом (какое то время), "кто возьмет миллион" на КТК. Куда все подевалось? (
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44295
ТВ и радио не будут работать в течение 14 часов в Казахстане
Отправлено: 29.04.25 - 17:50
#7
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Цитата:
vofkakst:
Раньше был интересный разбудильник, "комиссар Рекс" на хабаре, лидер 21 века там же, НТК был музыкальным каналом (какое то время), "кто возьмет миллион" на КТК. Куда все подевалось? (

Это не казахстанский продукт
Это тупо пересказ чьих то мелодий или кинофильмов или тех же игр, меня это напоимер унижало тогда и я не смотрел от слова ВООБЩЕ наши каналы с года 99го, когда поставил НТВ плюс себе, то есть мне поставили, а после уже в 2000м поставил и себе как купил хату
А в 92-95м было еще оно, но так, особо в молодости какие чуваки смотрели ящик?
Тогда по телкам мы все бегали
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1248
ТВ и радио не будут работать в течение 14 часов в Казахстане
Отправлено: 29.04.25 - 17:58
#8
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Цитата:
111:
Это не казахстанский продукт

Не в патриотичности дело. Раньше сетка вещания была совершенно другая. Вон, даже. форт Боярд показывали. Разнопланово все было. И сериалы, и викторины, и образовательные программы. Все упустили в угоду законам.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11760
ТВ и радио не будут работать в течение 14 часов в Казахстане
Отправлено: 29.04.25 - 18:07
#9
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Цитата:
111:
Ну и порнушка еще на каком то.

----Да уж :lol: :lol: :lol: Каждому свое .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44295
ТВ и радио не будут работать в течение 14 часов в Казахстане
Отправлено: 29.04.25 - 18:12
#10
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Цитата:
vofkakst:
Не в патриотичности дело.

Я не про патриотизм.
Вот есть вещь.
Казахстанская.
Хм..
Блин, даже не пойму какая, ну допустим дешевые носки с казахстанским шильдиком, а на самом деле озбекские.
Мне не проще немного переплатить и взять качественный хлопок, произведенный в той же России?
Так и ТВ тоже самое.
ТВ в России, если отбросить сегодняшнюю пропаганду, вполне профессиональное.
Те же артисты его, тот же Галкин в Кто хочет стать миллионером, Жвпнецкий с его сатирой и тд.
Да то же Камеди клаб или Нагиев со всякими программами.
У нас кто?
Ты их помнишь хоть?
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1248
ТВ и радио не будут работать в течение 14 часов в Казахстане
Отправлено: 29.04.25 - 18:25
#11
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Цитата:
111:

О чем и речь. Что если отвалится наше тв -всем будет по барабану.
Вот когда дома не пашет триколор - вот это паника )
А носки с шильдиками - так себе пример. Надо выше брать - cobalt кОстанайской сборки! В кст шильдик прицепили к уже собранной машине и в путь!)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11760
ТВ и радио не будут работать в течение 14 часов в Казахстане
Отправлено: 29.04.25 - 18:27
#12
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Цитата:
111:
Мне не проще немного переплатить и взять качественный хлопок, произведенный в той же России?

---В очередной раз убедился , что ты без России не проживешь :lol: :lol: :lol:
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