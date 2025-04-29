Отправлено: - 14:56

Vit:

Вот именно, я тоже не где не на банерах, не

Цитата:Да что же вы врете...Ты вот сам призывал тут на форуме к борьбе с нацистами, а таких вся Украина.Да и все 100 процентов зетников на форуме призывают это уже четвертый год, да, правда нашли Трампа и переобулись, а до него?Хотя я с месяц назад слышал тут возмущенный голос - А где вы были все эти 8 лет..От Макса.Вчерашние 14ти летние юнцы, которым уже по 18, не хотят, чтобы им задавали такие вопросы и кто из деток на аллее похоронен, и смело наслушавшись вас, идут получать гражданство России за один день условно говоря, ты сам это говорил и идут погибать, гоня нацистов "до Львова"..Заметь, именно вы их тут на форуме и подстрекаете..Вот мой племяш и ушел так же, наслушавшись вас и ваших гиков о Величии Путина..