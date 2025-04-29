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≡ Около 30 деревьев повалил шквальный ветер в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51628
Около 30 деревьев повалил шквальный ветер в Костанае
Отправлено: 29.04.25 - 15:24
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Об этом сообщила пресс-служба акима Костаная, отметив, что в городе наблюдается штормовой ветер, местами порывы достигают до 30 метров в секунду. К полной ликвидации последствий непогоды коммунальные службы приступят после стабилизации погодных условий
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44286
Re: Около 30 деревьев повалил шквальный ветер в Костанае
Отправлено: 29.04.25 - 15:24
#1
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Ну это ответ на вопрос, почему нужно спилить все большие деревья и сажать просто саженцы каждый год, заменяя их другими каждый год..
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1539
Re: Около 30 деревьев повалил шквальный ветер в Костанае
Отправлено: 29.04.25 - 15:38
#2
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Цитата:
Сильный ветер срывает все, что плохо держится. А у нас много чего плохо держится.

Шутка просто великолепна!!! Браво!!!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16459
Около 30 деревьев повалил шквальный ветер в Костанае
Отправлено: 29.04.25 - 15:48
#3
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Пофиг на ветер. Я с гонял на кладбище. К другу, к брату. Сегодня положено.
А ты православный Марик ездил?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44286
Около 30 деревьев повалил шквальный ветер в Костанае
Отправлено: 29.04.25 - 15:50
#4
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Цитата:
Vit:
Пофиг на ветер. Я с гонял на кладбище. К другу, к брату. Сегодня положено.

У нас нет машины сейчас, не на чем гонять в разные деревни и за 400 км от нас, к Алексу поедешь на год?
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