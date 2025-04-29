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≡ Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ проводят проверку
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51628
Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ проводят проверку
Отправлено: 29.04.25 - 11:02
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В последнее время в соцсетях рассылают фотографии, на которых изображены листовки с агитацией к участию в войне. В этих буклетах упоминается Министерство обороны Российской Федерации, а также контактные данные.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44286
Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ проводят проверку
Отправлено: 29.04.25 - 14:48
#15
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Цитата:
Vit:
Летает над Украиной на самолете и бомбит. А где гарантия что он не косой?.

При чем тут косой?
Так работает разведка России и наводит на цель, куда покажет Верховный, на больницу или детсад, ты обязан выполнить боевое задание, значит так нужно.
Ладно я, ты в армии был?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44286
Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ проводят проверку
Отправлено: 29.04.25 - 14:56
#16
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Цитата:
Vit:
Вот именно, я тоже не где не на банерах, не

Да что же вы врете...
Ты вот сам призывал тут на форуме к борьбе с нацистами, а таких вся Украина.
Да и все 100 процентов зетников на форуме призывают это уже четвертый год, да, правда нашли Трампа и переобулись, а до него?
Хотя я с месяц назад слышал тут возмущенный голос - А где вы были все эти 8 лет..
От Макса.
Вчерашние 14ти летние юнцы, которым уже по 18, не хотят, чтобы им задавали такие вопросы и кто из деток на аллее похоронен, и смело наслушавшись вас, идут получать гражданство России за один день условно говоря, ты сам это говорил и идут погибать, гоня нацистов "до Львова"..
Заметь, именно вы их тут на форуме и подстрекаете..
Вот мой племяш и ушел так же, наслушавшись вас и ваших гиков о Величии Путина..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16459
Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ проводят проверку
Отправлено: 29.04.25 - 15:31
#17
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Цитата:
111:
Ваш кумир и "бог" наркоманов, предатель всё равно сдохнет. У всех предателей один конец. И тогда настанет мир.
Видим что ваш идол в нагляк людей собирает по Украине на фарш.
Походу не долго осталось как ваш безмозглый кумир 18 летних щеглов призовет. Только вот война уже не 2022г.в РФ научились воевать.
Бригады мега супер появились.
Артиллерия уже не с десятого раза в блендаж попадает а с первого раза в движещию цель.

А чё сможет зелёный поставить? Срочника? Ваш идиот не может не переговоры вести. Не че не умеет. Ну славьте его и дальше.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44286
Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ проводят проверку
Отправлено: 29.04.25 - 15:45
#18
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Цитата:
Vit:
Ваш кумир и "бог" наркоманов, предатель всё равно сдохнет

Ну вот собственно.
Вот это и есть подстрекательство к ненависти.
Я то ладно взрослый и старый, на войну идут молодые и здоровые, наслушавшись вас таких..
Да и пусть идут убивать 30 миллионов наркоманов, война дело молодых..
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EvilWizard
§ EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
158
Re: Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ...
Отправлено: 29.04.25 - 15:46
#19
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Цитата:
111:
к борьбе с нацистами, а таких вся Украина


А точно нацизм и нелюбовь к России - это одно и тоже? И вообще её что? Все любить обязаны? Я вот лично так-то её уж тоже не очень люблю. И что? Тоже нацист? :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44286
Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ проводят проверку
Отправлено: 29.04.25 - 15:54
#20
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Цитата:
EvilWizard:
? Я вот лично так-то её уж тоже не очень люблю.

Существует современное понятие русского народа, если не любишь их власть и их продажных чиновников, то ты прежде всего русофоб, а значит на тебя можно говорить нацист, хоть это не ровно то же самое.
Так принято, такова пропаганда.
Так и получилось с украинским народом, на который говорят нацисты и банд...цы, это слово запрещено в НГ..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16459
Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ проводят проверку
Отправлено: 29.04.25 - 16:00
#21
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Цитата:
EvilWizard: Я вот лично так-то её уж тоже не очень люблю. И что? Тоже нацист?
Я Россию люблю, но в не которых регионах попадаются идиоты. Я с такими дибилами там с сталкивался что уж лучше мне в одном подъезде с мариком жить тут.
Ну это не значет что можно всяким нацистами убивать донбас. Всяким нарикам заставлять украинцев воевать против России, когда сами уже украинцы не хотят.

Миру мир. Наркоманам и предателями смерть.
Только так будет мир.
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