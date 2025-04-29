Отправлено: - 15:50

Vit:

Пофиг на ветер. Я с гонял на кладбище. К другу, к брату. Сегодня положено.

Цитата:У нас нет машины сейчас, не на чем гонять в разные деревни и за 400 км от нас, к Алексу поедешь на год?