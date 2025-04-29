Отправлено: - 11:57

Щас фас скажут и кучу людей пересажают за фото банеров. А их по всей России полно. Перед каждым городом стоят. Да и инфы про контракт в инете полно, не кто не блокирует.Я в парке победы в Москве подходил к мобильному пункту приёма и заключения контракта. Фото тут выкладывал. Хотел почитать че там пишут, че обещают. Выбежали два солдатика молодых и давай насидать на меня. Мол давайте, все будет супер.Я им ребята мне нельзя, я иностранец. Меня на родине посадят.А они мол не вопрос паспорт сделаем. Я им:Ага читал я в новостях как наш казахстанец год воевал, его ранили. Паспорт так и не получил. А потом его ваш МВД сдали нашему и сел пацан на 7 лет. И это не единственная история