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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27475
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.04.25 - 07:17
#5836
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Цитата:
saba:
Считал и считаю Трампа просто отвратительным дельцом

Это вполне нормальное отношение человека к стране, к которой он никакого отношения не имеет. Каждый сам за себя, иначе какой фиг границы между странами?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27475
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.04.25 - 07:19
#5837
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Цитата:
saba:
Что там Россия всё ещё добрая душа? Если как пишет Максаф, Трамп прилагает все силы, чтобы спасти от неё весь мир и не допустить третьей мировой войны!

Где это я такое писал? Цитату в студию. Трамп действительно пытается предотвратить третью мировую. Но не защитить весь мир от России. Россия не собирается третью мировую развязывать. У них там свой локальный конфликт между соседями, криво жилплощадь поделили, щас все сами выровняют, и все устаканится.

[Исправлено: maxsaf, 29.04.2025 - 08:23]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27475
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.04.25 - 07:25
#5838
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Цитата:
saba:
Читаю новости бегущей строкой по каналу Атамекен бизнес:"Казахстан и Южная Корея заключили соглашение в области образования!" А Россия и Северная Корея в области чего?

Пфф, Трамп даст отмашку, и пол-мира обратно побежит дружить с Россией, им вообще пофиг чей Крым.
Если Трамп Гренландию отхапает - Казахстан тоже перестанет со штатами дела иметь и санкции против них введёт? Очень сомневаюсь. Вы просто скажете, что это другое, вот и всё...

[Исправлено: maxsaf, 29.04.2025 - 08:30]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6927
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.04.25 - 09:53
#5839
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Всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра и прекрасного настроения!

Цитата:
maxsaf:
Где это я такое писал? Цитату в студию. Трамп действительно пытается предотвратить третью мировую. Но не защитить весь мир от России. Россия не собирается третью мировую развязывать. У них там свой локальный конфликт между соседями, криво жилплощадь поделили, щас все сами выровняют, и все устаканится.


Какая третья мировая война, вы меня удивляете!? Д.Трамп пацифист (против войны) и миротворец, действительно хочет остановить кровопролитие с обоих сторон.

Много различных мнений, ниже в видео Т.М.Монтян говорит, что антитрамписты - глобалисты после 9 мая снесут Трампа и дадут всё необходимое вооружение и финансовые средства Украине, заявляет, что всё так и будет, попомните мои слова. Если всё будет, как она говорит, тогда ничего выровнить не получится, у глобалистов ресурсов не меряно.

Под глобалистами в целом подразумеваются - мировые финансовые элиты, например семьи Ротшильдов, Рокфеллеров, Сорос, транснациональные корпорации и банки, тайные общества как масоны или Бильдербергский клуб, глобальные форумы типа всемирного экономического форума в Давосе, которые якобы координируют свои действия, чтобы сохранить контроль над человечеством через экономику, цифровые технологии, СМИ, образование и.т.д.




[Исправлено: Kairat stayer, 29.04.2025 - 10:54]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27475
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.04.25 - 10:04
#5840
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Цитата:
Kairat stayer:
глобалисты после 9 мая снесут Трампа

В рамочку, потом вместе смеяться будем))
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6927
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.04.25 - 10:15
#5841
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Цитата:
maxsaf:
В рамочку, потом вместе смеяться будем))


В любом случае, Украину без помощи не оставят, кто будет помогать глобалисты или Европа, будем наблюдать.
Отмечают, что по дронам преимущество у украинцев, эксперты говорят, что они 70-80% потер живой силы и бронетехники наносят.

[Исправлено: Kairat stayer, 29.04.2025 - 11:16]
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2293
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.04.25 - 10:22
#5842
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Цитата:
saba:
дабы угрожать всему миру

Всему миру угрожают США и НАТО. Корея просто защищается.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2293
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.04.25 - 10:23
#5843
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Цитата:
saba:
Казахстан и Южная Корея заключили соглашение в области образования

Значит, образование в Казахсане станет ещё хуже. Хотя... куда уже хуже?..
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2293
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.04.25 - 10:25
#5844
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Цитата:
saba:
Трамп прилагает все силы

...
Трамп прилагает все силы, чтобы выйти из авантюры, в которую втянули его страну его же предшественники и заработать денег на чужой беде.
На мир ему абсолютно наплевать.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2293
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.04.25 - 10:27
#5845
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Цитата:
Kairat stayer:
Украину без помощи не оставят

...
Если Европа не угомонится, от Украины ничего не останется.
И чем упорее Европа будет "помогать", тем быстрее территория Украины будет освобождена.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27475
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.04.25 - 10:58
#5846
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Цитата:
Skeptic:
На мир ему абсолютно наплевать.

Ну не совсем уж абсолютно. Про местечковый конфликт - скорее всего да, наплевать, но третью мировую с применением ЯО он не сильно хочет, и видит, к чему Европа ведёт.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27475
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.04.25 - 11:00
#5847
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Цитата:
Skeptic:
Если Европа не угомонится, от Украины ничего не останется. И чем упорее Европа будет "помогать", тем быстрее территория Украины будет освобождена.

Та они там без света сидят, щас окажется что слишком много отдали Украине, а про внутренние проблемы забыли, начнут затягивать гайки и краны закрывать.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2293
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.04.25 - 11:26
#5848
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Цитата:
maxsaf:
слишком много отдали Украине

...
Если бы там в руководстве были люди, способные мыслить такими масштабами, они не допустили бы этой ситуации изначально, ещё с 90-х годов.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2293
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.04.25 - 11:34
#5849
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Цитата:
maxsaf:
третью мировую с применением ЯО

...
Я не про мир, как антипод войне. Я про мир в смысле люди и страны.
...
Большевики своей реформой русского языка исказили смысл многих слов в своё время.
Лев Толстой написал роман под названием "Война и мiр", имея ввиду войну и общество. Ликвидация буквы "i" привела к искажению смысла названия. С тех пор люди неправильно понимают название романа, как войну и мир, в смысле спокойную жизнь.
Лозунг "Миру - мир!" правильно должен бы смотреться так: "Мiру - мир!" Здесь всё на своих местах.
...
Так что, Трампу наплевать на мiр. А вот мир он у России выпрашивает. И третьей мировой он боится. Ибо она может перерасти в ядерную.
Зачем тогда он свои богатства накапливает, если может потерять их? :-)

[Исправлено: Skeptic, 29.04.2025 - 12:36]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18046
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.04.25 - 11:35
#5850
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Цитата:
Skeptic:
Лев Толстой написал роман под названием "Война и мiр", имея ввиду войну и общество

Скептику рилсик в инсте попался где знатоки что где когда отгадывают как раз этот вопрос)))
А тут строит из себя грамотея
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