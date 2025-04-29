Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ проводят проверку
Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ проводят проверку
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51625
Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ проводят проверку
Отправлено: 29.04.25 - 11:02
В последнее время в соцсетях рассылают фотографии, на которых изображены листовки с агитацией к участию в войне. В этих буклетах упоминается Министерство обороны Российской Федерации, а также контактные данные.
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 27475
Re: Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ...
Отправлено: 29.04.25 - 11:02
Один тут деятель постоянно Вита подстрекал, надеюсь ему это тоже зачтется, к русофобии вдогонку.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.04.24
- Сообщений:
- 157
Re: Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ...
Отправлено: 29.04.25 - 11:05
А сколько трупов граждан Казахстана вернулось, например, в Костанайскую область с войны в Украине?
Если начали предоставлять общую статистику по возбуждённым уголовным делам, то и предоставляли бы тогда уже информацию и по трупам.
Если начали предоставлять общую статистику по возбуждённым уголовным делам, то и предоставляли бы тогда уже информацию и по трупам.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7960
Re: Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ...
Отправлено: 29.04.25 - 11:17
Цитата:
ВИТ сам писал что хочет или нехочет ( очевидно всё зависело от состояния организма и количества выпитого пива) взять автомат и помогать русским, потом писал что не хочет: - и понятие ХОЧЕТ или НЕХОЧЕТ - это же ещё НЕ УЧАСТВОВАЛ.
И как вы выразились:-ПОДСТРЕКАЛИ - это же в ответ на его ХОТЕЛКИ- мол что пишешь и плачешь- что слёзы лить- молча езжай и в окопы, вшей кормить.
maxsaf:
деятель постоянно Вита подстрекал,
деятель постоянно Вита подстрекал,
ВИТ сам писал что хочет или нехочет ( очевидно всё зависело от состояния организма и количества выпитого пива) взять автомат и помогать русским, потом писал что не хочет: - и понятие ХОЧЕТ или НЕХОЧЕТ - это же ещё НЕ УЧАСТВОВАЛ.
И как вы выразились:-ПОДСТРЕКАЛИ - это же в ответ на его ХОТЕЛКИ- мол что пишешь и плачешь- что слёзы лить- молча езжай и в окопы, вшей кормить.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18046
Re: Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ...
Отправлено: 29.04.25 - 11:34
Цитата:
И чё сделают? Интернет запретят?))
Как сообщили в Комитете национальной безопасности, там проводят проверку по фактам размещения в интернете указанных листовок.
И чё сделают? Интернет запретят?))
Re: Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ...
Отправлено: 29.04.25 - 11:57
Щас фас скажут и кучу людей пересажают за фото банеров. А их по всей России полно. Перед каждым городом стоят. Да и инфы про контракт в инете полно, не кто не блокирует.
Я в парке победы в Москве подходил к мобильному пункту приёма и заключения контракта. Фото тут выкладывал. Хотел почитать че там пишут, че обещают. Выбежали два солдатика молодых и давай насидать на меня. Мол давайте, все будет супер.
Я им ребята мне нельзя, я иностранец. Меня на родине посадят.
А они мол не вопрос паспорт сделаем. Я им:
Ага читал я в новостях как наш казахстанец год воевал, его ранили. Паспорт так и не получил. А потом его ваш МВД сдали нашему и сел пацан на 7 лет. И это не единственная история
Я в парке победы в Москве подходил к мобильному пункту приёма и заключения контракта. Фото тут выкладывал. Хотел почитать че там пишут, че обещают. Выбежали два солдатика молодых и давай насидать на меня. Мол давайте, все будет супер.
Я им ребята мне нельзя, я иностранец. Меня на родине посадят.
А они мол не вопрос паспорт сделаем. Я им:
Ага читал я в новостях как наш казахстанец год воевал, его ранили. Паспорт так и не получил. А потом его ваш МВД сдали нашему и сел пацан на 7 лет. И это не единственная история
Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ проводят проверку
Отправлено: 29.04.25 - 12:00
Цитата:
Я не где утвердительно не писал и не призывал. Вели всегда дискусию про войну.
А так да было тут много раз мне тут писали, иди, иди че сидишь.
Ну опять же эти люди не со злого умысла подстрекали а просто в процессе общения.
[Исправлено: Vit, 29.04.2025 - 12:01]
[Исправлено: Vit, 29.04.2025 - 12:02]
[Исправлено: Vit, 29.04.2025 - 12:10]
[Исправлено: Vit, 29.04.2025 - 12:19]
ACROS:
Я не где утвердительно не писал и не призывал. Вели всегда дискусию про войну.
А так да было тут много раз мне тут писали, иди, иди че сидишь.
Ну опять же эти люди не со злого умысла подстрекали а просто в процессе общения.
[Исправлено: Vit, 29.04.2025 - 12:01]
[Исправлено: Vit, 29.04.2025 - 12:02]
[Исправлено: Vit, 29.04.2025 - 12:10]
[Исправлено: Vit, 29.04.2025 - 12:19]
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1606
Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ проводят проверку
Отправлено: 29.04.25 - 12:17
Цитата:
это в Казахстане самое главное /
Vit:
не со злого умысла
не со злого умысла
это в Казахстане самое главное /
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1606
Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ проводят проверку
Отправлено: 29.04.25 - 12:23
Владимир Золкин пообщался с казахстанским журналистом, автором ютуб-канала «Просто журналистика» Лукпаном Ахмедьяровым.
Он стал фигурантом уголовного дела после рассказа о заманивании жителей страны на войну с Украиной.
[Исправлено: YESNO, 29.04.2025 - 13:24]
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 112, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 112
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать