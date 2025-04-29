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≡ Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ проводят проверку
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51625
Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ проводят проверку
Отправлено: 29.04.25 - 11:02
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В последнее время в соцсетях рассылают фотографии, на которых изображены листовки с агитацией к участию в войне. В этих буклетах упоминается Министерство обороны Российской Федерации, а также контактные данные.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27475
Re: Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ...
Отправлено: 29.04.25 - 11:02
#1
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Один тут деятель постоянно Вита подстрекал, надеюсь ему это тоже зачтется, к русофобии вдогонку.
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EvilWizard
§ EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
157
Re: Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ...
Отправлено: 29.04.25 - 11:05
#2
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А сколько трупов граждан Казахстана вернулось, например, в Костанайскую область с войны в Украине?

Если начали предоставлять общую статистику по возбуждённым уголовным делам, то и предоставляли бы тогда уже информацию и по трупам.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7960
Re: Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ...
Отправлено: 29.04.25 - 11:17
#3
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Цитата:
maxsaf:
деятель постоянно Вита подстрекал,



ВИТ сам писал что хочет или нехочет ( очевидно всё зависело от состояния организма и количества выпитого пива) взять автомат и помогать русским, потом писал что не хочет: - и понятие ХОЧЕТ или НЕХОЧЕТ - это же ещё НЕ УЧАСТВОВАЛ.

И как вы выразились:-ПОДСТРЕКАЛИ - это же в ответ на его ХОТЕЛКИ- мол что пишешь и плачешь- что слёзы лить- молча езжай и в окопы, вшей кормить.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18046
Re: Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ...
Отправлено: 29.04.25 - 11:34
#4
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Цитата:
Как сообщили в Комитете национальной безопасности, там проводят проверку по фактам размещения в интернете указанных листовок.


И чё сделают? Интернет запретят?))
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16454
Re: Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ...
Отправлено: 29.04.25 - 11:57
#5
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Щас фас скажут и кучу людей пересажают за фото банеров. А их по всей России полно. Перед каждым городом стоят. Да и инфы про контракт в инете полно, не кто не блокирует.

Я в парке победы в Москве подходил к мобильному пункту приёма и заключения контракта. Фото тут выкладывал. Хотел почитать че там пишут, че обещают. Выбежали два солдатика молодых и давай насидать на меня. Мол давайте, все будет супер.
Я им ребята мне нельзя, я иностранец. Меня на родине посадят.

А они мол не вопрос паспорт сделаем. Я им:
Ага читал я в новостях как наш казахстанец год воевал, его ранили. Паспорт так и не получил. А потом его ваш МВД сдали нашему и сел пацан на 7 лет. И это не единственная история
:-x
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16454
Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ проводят проверку
Отправлено: 29.04.25 - 12:00
#6
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Цитата:
ACROS:

Я не где утвердительно не писал и не призывал. Вели всегда дискусию про войну.

А так да было тут много раз мне тут писали, иди, иди че сидишь.

Ну опять же эти люди не со злого умысла подстрекали а просто в процессе общения.


[Исправлено: Vit, 29.04.2025 - 12:01]

[Исправлено: Vit, 29.04.2025 - 12:02]

[Исправлено: Vit, 29.04.2025 - 12:10]

[Исправлено: Vit, 29.04.2025 - 12:19]
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1606
Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ проводят проверку
Отправлено: 29.04.25 - 12:17
#7
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Цитата:
Vit:
не со злого умысла

это в Казахстане самое главное /
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1606
Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ проводят проверку
Отправлено: 29.04.25 - 12:23
#8
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Владимир Золкин пообщался с казахстанским журналистом, автором ютуб-канала «Просто журналистика» Лукпаном Ахмедьяровым.

Он стал фигурантом уголовного дела после рассказа о заманивании жителей страны на войну с Украиной.

[Исправлено: YESNO, 29.04.2025 - 13:24]
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