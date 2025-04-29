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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27470
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.04.25 - 07:17
#5836
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Цитата:
saba:
Считал и считаю Трампа просто отвратительным дельцом

Это вполне нормальное отношение человека к стране, к которой он никакого отношения не имеет. Каждый сам за себя, иначе какой фиг границы между странами?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27470
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.04.25 - 07:19
#5837
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Цитата:
saba:
Что там Россия всё ещё добрая душа? Если как пишет Максаф, Трамп прилагает все силы, чтобы спасти от неё весь мир и не допустить третьей мировой войны!

Где это я такое писал? Цитату в студию. Трамп действительно пытается предотвратить третью мировую. Но не защитить весь мир от России. Россия не собирается третью мировую развязывать. У них там свой локальный конфликт между соседями, криво жилплощадь поделили, щас все сами выровняют, и все устаканится.

[Исправлено: maxsaf, 29.04.2025 - 08:23]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27470
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.04.25 - 07:25
#5838
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Цитата:
saba:
Читаю новости бегущей строкой по каналу Атамекен бизнес:"Казахстан и Южная Корея заключили соглашение в области образования!" А Россия и Северная Корея в области чего?

Пфф, Трамп даст отмашку, и пол-мира обратно побежит дружить с Россией, им вообще пофиг чей Крым.
Если Трамп Гренландию отхапает - Казахстан тоже перестанет со штатами дела иметь и санкции против них введёт? Очень сомневаюсь. Вы просто скажете, что это другое, вот и всё...

[Исправлено: maxsaf, 29.04.2025 - 08:30]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6927
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.04.25 - 09:53
#5839
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Всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра и прекрасного настроения!

Цитата:
maxsaf:
Где это я такое писал? Цитату в студию. Трамп действительно пытается предотвратить третью мировую. Но не защитить весь мир от России. Россия не собирается третью мировую развязывать. У них там свой локальный конфликт между соседями, криво жилплощадь поделили, щас все сами выровняют, и все устаканится.


Какая третья мировая война, вы меня удивляете!? Д.Трамп пацифист (против войны) и миротворец, действительно хочет остановить кровопролитие с обоих сторон.

Много различных мнений, ниже в видео Т.М.Монтян говорит, что антитрамписты - глобалисты после 9 мая снесут Трампа и дадут всё необходимое вооружение и финансовые средства Украине, заявляет, что всё так и будет, попомните мои слова. Если всё будет, как она говорит, тогда ничего выровнить не получится, у глобалистов ресурсов не меряно.

Под глобалистами в целом подразумеваются - мировые финансовые элиты, например семьи Ротшильдов, Рокфеллеров, Сорос, транснациональные корпорации и банки, тайные общества как масоны или Бильдербергский клуб, глобальные форумы типа всемирного экономического форума в Давосе, которые якобы координируют свои действия, чтобы сохранить контроль над человечеством через экономику, цифровые технологии, СМИ, образование и.т.д.




[Исправлено: Kairat stayer, 29.04.2025 - 10:54]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27470
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.04.25 - 10:04
#5840
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Цитата:
Kairat stayer:
глобалисты после 9 мая снесут Трампа

В рамочку, потом вместе смеяться будем))
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6927
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.04.25 - 10:15
#5841
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Цитата:
maxsaf:
В рамочку, потом вместе смеяться будем))


В любом случае, Украину без помощи не оставят, кто будет помогать глобалисты или Европа, будем наблюдать.
Отмечают, что по дронам преимущество у украинцев, эксперты говорят, что они 70-80% потер живой силы и бронетехники наносят.

[Исправлено: Kairat stayer, 29.04.2025 - 11:16]
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2289
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.04.25 - 10:22
#5842
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Цитата:
saba:
дабы угрожать всему миру

Всему миру угрожают США и НАТО. Корея просто защищается.
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2289
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.04.25 - 10:23
#5843
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Цитата:
saba:
Казахстан и Южная Корея заключили соглашение в области образования

Значит, образование в Казахсане станет ещё хуже. Хотя... куда уже хуже?..
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