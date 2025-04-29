saba: Что там Россия всё ещё добрая душа? Если как пишет Максаф, Трамп прилагает все силы, чтобы спасти от неё весь мир и не допустить третьей мировой войны!
Где это я такое писал? Цитату в студию. Трамп действительно пытается предотвратить третью мировую. Но не защитить весь мир от России. Россия не собирается третью мировую развязывать. У них там свой локальный конфликт между соседями, криво жилплощадь поделили, щас все сами выровняют, и все устаканится.
saba: Читаю новости бегущей строкой по каналу Атамекен бизнес:"Казахстан и Южная Корея заключили соглашение в области образования!" А Россия и Северная Корея в области чего?
Пфф, Трамп даст отмашку, и пол-мира обратно побежит дружить с Россией, им вообще пофиг чей Крым. Если Трамп Гренландию отхапает - Казахстан тоже перестанет со штатами дела иметь и санкции против них введёт? Очень сомневаюсь. Вы просто скажете, что это другое, вот и всё...
Всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра и прекрасного настроения!
Цитата:
maxsaf: Где это я такое писал? Цитату в студию. Трамп действительно пытается предотвратить третью мировую. Но не защитить весь мир от России. Россия не собирается третью мировую развязывать. У них там свой локальный конфликт между соседями, криво жилплощадь поделили, щас все сами выровняют, и все устаканится.
Какая третья мировая война, вы меня удивляете!? Д.Трамп пацифист (против войны) и миротворец, действительно хочет остановить кровопролитие с обоих сторон.
Много различных мнений, ниже в видео Т.М.Монтян говорит, что антитрамписты - глобалисты после 9 мая снесут Трампа и дадут всё необходимое вооружение и финансовые средства Украине, заявляет, что всё так и будет, попомните мои слова. Если всё будет, как она говорит, тогда ничего выровнить не получится, у глобалистов ресурсов не меряно.
Под глобалистами в целом подразумеваются - мировые финансовые элиты, например семьи Ротшильдов, Рокфеллеров, Сорос, транснациональные корпорации и банки, тайные общества как масоны или Бильдербергский клуб, глобальные форумы типа всемирного экономического форума в Давосе, которые якобы координируют свои действия, чтобы сохранить контроль над человечеством через экономику, цифровые технологии, СМИ, образование и.т.д.
В любом случае, Украину без помощи не оставят, кто будет помогать глобалисты или Европа, будем наблюдать. Отмечают, что по дронам преимущество у украинцев, эксперты говорят, что они 70-80% потер живой силы и бронетехники наносят.
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