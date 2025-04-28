НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Куда Костанаю расти дальше? До конца года акимат должен найти ответ на этот вопрос
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51624
Куда Костанаю расти дальше? До конца года акимат должен найти ответ на этот вопрос
Отправлено: 28.04.25 - 16:23
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На аппаратном совещании глава города Марат ЖУНДУБАЕВ констатировал, что текущее строительство микрорайонов в областном центре завершается. Выбор новых площадок должен быть ориентирован на возможность обеспечить их водой, газом, электроэнергией.
Читать новость

Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16452
Re: Куда Костанаю расти дальше? До конца года акимат должен...
Отправлено: 28.04.25 - 16:23
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Можно строить в сторону Затобольск, Мичируна, Заречного. И тогда Костанай превратится в реальный мегаполис. Станет вторым после алматы, Астана уйдёт на третье место)
Профайл
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
722
Re: Куда Костанаю расти дальше? До конца года акимат должен...
Отправлено: 28.04.25 - 17:22
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а я думаю, что пора уже закругляться с городом. Надо село развивать и поднимать. Строить райцентры, поселки. Сейчас город растет за счет приезжающих селян. А кто в будущем будет работать на селе? кто будет производить сельхозпродукцию? В городе не очень то с работой. Торговля, услуги и слабая промышленность. Надо промышленные и перерабатывающие обьекты в селах организовывать.
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1244
Re: Куда Костанаю расти дальше? До конца года акимат должен...
Отправлено: 28.04.25 - 17:33
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А может акимат прокомментировать такую вещь: как минимум 2 дня по улицам наримановки ходят 2 крайне подозрительных молодых человека, в руках у них бумаги (некоторые очень похожи на карту), измерительные приборы. Ходят от дома к дому, что-то молча записывают и уходят. В группе в WhatsApp люди делятся полученной информацией - одним они говорят что проверяют провода, другим - газовые трубы. Мой вопрос про их действия остался тупо проигнорирован. На лицах - маски, закрывающие лица, одеты в камуфляж. Я обратился в iKomek - естественно ответ был бестолковым - "мы не в курсе, звоните в полицию, если это кажется странным".
Вопрос в чем - это застройщики уже замеряют "свои" владения? Это квартирники-домушники обходят в поисках жертв? Или еще неведомо кто? Есть ли распоряжения от отделов акимата о проведении каких-либо работ в частном секторе?
Профайл
arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
974
Re: Куда Костанаю расти дальше? До конца года акимат должен...
Отправлено: 29.04.25 - 09:47
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если честно, то стройка из одной стороны в другую. То акимат строит, в аэропорту, потом Юбилейный, затем Кунай. По моему мнению, надо строить в одну сторону и туда переносить потихоньку центр города, типа нового города.
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7535
Re: Куда Костанаю расти дальше? До конца года акимат должен...
Отправлено: 29.04.25 - 10:12
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо строиться на западную сторону,вдоль трассы проложить все коммуникации, возможно однажды окрайна областного центра подоидет к рудному и будет одним мегаполисом
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 94, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 94
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS