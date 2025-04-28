Re: Куда Костанаю расти дальше? До конца года акимат должен...

Отправлено: - 17:33

А может акимат прокомментировать такую вещь: как минимум 2 дня по улицам наримановки ходят 2 крайне подозрительных молодых человека, в руках у них бумаги (некоторые очень похожи на карту), измерительные приборы. Ходят от дома к дому, что-то молча записывают и уходят. В группе в WhatsApp люди делятся полученной информацией - одним они говорят что проверяют провода, другим - газовые трубы. Мой вопрос про их действия остался тупо проигнорирован. На лицах - маски, закрывающие лица, одеты в камуфляж. Я обратился в iKomek - естественно ответ был бестолковым - "мы не в курсе, звоните в полицию, если это кажется странным".

Вопрос в чем - это застройщики уже замеряют "свои" владения? Это квартирники-домушники обходят в поисках жертв? Или еще неведомо кто? Есть ли распоряжения от отделов акимата о проведении каких-либо работ в частном секторе?