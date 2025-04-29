Отправлено: - 07:19

saba:

Что там Россия всё ещё добрая душа? Если как пишет Максаф, Трамп прилагает все силы, чтобы спасти от неё весь мир и не допустить третьей мировой войны!

[Исправлено: maxsaf, 29.04.2025 - 08:23]

Цитата:Где это я такое писал? Цитату в студию. Трамп действительно пытается предотвратить третью мировую. Но не защитить весь мир от России. Россия не собирается третью мировую развязывать. У них там свой локальный конфликт между соседями, криво жилплощадь поделили, щас все сами выровняют, и все устаканится.