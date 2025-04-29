Re: Нужно ли регистрировать электроскутеры наравне с мопедами,...

Отправлено: - 09:51

Почему вы гонитесь за техникой?

Проблема не в обычных людях, а именно курьеры. Тогда просто сделайте закон, что любой курьер, который работает на доставку, должен иметь номера, права, шлем и т.д.

Завтра вдруг выйдет модели с автогазом, снова начнут придумывать велосипед