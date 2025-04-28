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Куда Костанаю расти дальше? До конца года акимат должен найти ответ на этот вопрос
Куда Костанаю расти дальше? До конца года акимат должен найти ответ на этот вопрос
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