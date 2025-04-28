Отправлено: - 21:37

И вроде бы как система банка не должна была пропустить кого бы то ни было с некорректным кодом токена, но… пропустила. Это возможно? Да, сказали представители ответчика, если знать логин, пароль и иметь доступ к токену, но код-то передать можно только физически!

Цитата:А что за токен? Как он выглядит? Это типа флешки в USB втыкается?