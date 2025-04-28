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≡ Голубой экран – и 25 миллионов как не бывало. Экономический суд в Костанае рассматривает дело о мошенничестве
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51624
Голубой экран – и 25 миллионов как не бывало. Экономический суд в Костанае рассматривает дело о мошенничестве
Отправлено: 28.04.25 - 21:34
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Бухгалтер ТОО «Научно-исследовательский центр «Ecos technology» начинает обычный рабочий день: получает запрос перевести сумму на счёт сотрудника. Действуя по правилам и протоколу, она вводит логин и пароль, начинает набирать код. Успевает ввести, правда, всего две цифры...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27470
Re: Голубой экран – и 25 миллионов как не бывало. Экономический...
Отправлено: 28.04.25 - 21:34
#1
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Цитата:
Двое сотрудников компании долго смотрят в экран, а меж тем дело подходит к обеду. «Ну и пусть себе дальше перезагружается», - решили бухгалтер и сисадмин, и пошли на перерыв.

Больше часа сидели смотрели в синий экран, и ждали перезагрузку? Админу респект :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27470
Re: Голубой экран – и 25 миллионов как не бывало. Экономический...
Отправлено: 28.04.25 - 21:37
#2
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Цитата:
И вроде бы как система банка не должна была пропустить кого бы то ни было с некорректным кодом токена, но… пропустила. Это возможно? Да, сказали представители ответчика, если знать логин, пароль и иметь доступ к токену, но код-то передать можно только физически!

А что за токен? Как он выглядит? Это типа флешки в USB втыкается?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16452
Re: Голубой экран – и 25 миллионов как не бывало. Экономический...
Отправлено: 28.04.25 - 22:35
#3
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Достали эти мошенники. У меня в черном списке уже номеров с десять. И все на +7707.... Теле 2 вроде. Смотрю везде воруют. Эти тоже задолбали возьмите у нас кредит 8 лямов. Я отключаю и в чёрный. Не общаюсь. Нафиг мне ваши 8 лямов, мне надо 280 лямов тогда вот и звоните))
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2227
Re: Голубой экран – и 25 миллионов как не бывало. Экономический...
Отправлено: 29.04.25 - 06:46
#4
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Цитата:
Vit:
Достали эти мошенники. У меня в черном списке уже номеров с десять. И все на +7707.... Теле 2 вроде. Смотрю везде воруют. Эти тоже задолбали возьмите у нас кредит 8 лямов. Я отключаю и в чёрный. Не общаюсь.

С мошенниками вообще не надо вести диалог! Они своими разговорами понуждают говорить " ДА" И МНОГОЕ ДРУГОЕ ...потом вашу речь с генерируют и могут применить в своих мошеннических схемах. Звонок другу с предложением дать в долг..перевести какую то сумму на какой то счёт в долг и т.д
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7957
Re: Голубой экран – и 25 миллионов как не бывало. Экономический...
Отправлено: 29.04.25 - 07:04
#5
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Цитата:
Vit:
Нафиг мне ваши 8 лямов, мне надо 280 лямов тогда вот и звоните))



Берите дают 8 - берите 8 - срок будет меньше чем за 280. Там уже::-"...в особо КРУПНОМ..."

Цитата:///но… пропустила//

Ясень пень, что подельники СИДЯТ в банке и банк будет всеми силами отрицать это:- репутация и прочее, а это всё из-за того что простые менеджеры банка получают МИЗЕРНУЮ зарплату и когда через их руки проходят миллионные суммы очевидно возникает соблазн заработать больше и на халяву.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7957
Re: Голубой экран – и 25 миллионов как не бывало. Экономический...
Отправлено: 29.04.25 - 07:05
#6
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Цитата:
maxsaf:
сидели смотрели в синий экран



В банках вашей страны есть такое ??
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27470
Голубой экран – и 25 миллионов как не бывало. Экономический суд в Костанае рассматривает дело о мошенничестве
Отправлено: 29.04.25 - 07:33
#7
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Цитата:
ACROS:
В банках вашей страны есть такое ??

Вы статью внимательно читали? Синий экран (ну или голубой, не важно) у кого был?

[Исправлено: maxsaf, 29.04.2025 - 08:34]
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1560
Re: Голубой экран – и 25 миллионов как не бывало. Экономический...
Отправлено: 29.04.25 - 09:00
#8
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программист от Бога :-)
антивирус то был на ноуте установлен?
"вроде бы система не должна была пропустить, но пропустила" *рукалицо*
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1244
Голубой экран – и 25 миллионов как не бывало. Экономический суд в Костанае рассматривает дело о мошенничестве
Отправлено: 29.04.25 - 09:27
#9
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Напишешь оппозиционный комментарий - тебя найдут сразу же. Выводишь миллионами - "а кто это сделал? Найти не представляется возможным"
Вот такой у нас кибер-shit. То есть кибер-щит.
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