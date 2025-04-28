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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.04.25 - 18:57
На счёт корейцев я так считаю. Лучше иметь одного но надёжного друга, который поможет в трудную минуту. Чем 50 стран евро- геев которые подставят и прикрываются за твоей спиной. И когда наступит час Х нож воткнут в спину. А так и будет.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.04.25 - 19:04
Цитата:
Наврятли там у них прям дружба. Скорее всего за бабки помощь, ну или за ресурсы, плюс корейцам полигон для тренировки, а то они грозные такие всё время, пар надо было где-то выпустить.
Vit:
На счёт корейцев я так считаю. Лучше иметь одного но надёжного друга, который поможет в трудную минуту. Чем 50 стран евро- геев которые подставят и прикрываются за твоей спиной. И когда наступит час Х нож воткнут в спину. А так и будет.
На счёт корейцев я так считаю. Лучше иметь одного но надёжного друга, который поможет в трудную минуту. Чем 50 стран евро- геев которые подставят и прикрываются за твоей спиной. И когда наступит час Х нож воткнут в спину. А так и будет.
Наврятли там у них прям дружба. Скорее всего за бабки помощь, ну или за ресурсы, плюс корейцам полигон для тренировки, а то они грозные такие всё время, пар надо было где-то выпустить.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.04.25 - 19:10
Цитата:
Ну вроде да. Те голодают а РФ им зерно поставляют, муку.
Зато корейцы получил реальный боевой опыт. О них вроде даже солдаты отзывтся как смелые, дерзкие не чего не боятся. А хохлы их демонами называют. Боятся)
maxsaf:
Скорее всего за бабки помощь
Скорее всего за бабки помощь
Ну вроде да. Те голодают а РФ им зерно поставляют, муку.
Зато корейцы получил реальный боевой опыт. О них вроде даже солдаты отзывтся как смелые, дерзкие не чего не боятся. А хохлы их демонами называют. Боятся)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.04.25 - 21:00
Цитата:
Только после просьбы жертвы агрессии.
В 2022 году ОДКБ не вмешалась бы без обращения Токаева за помощью.
Vit:
мы не должны были помочь
мы не должны были помочь
Только после просьбы жертвы агрессии.
В 2022 году ОДКБ не вмешалась бы без обращения Токаева за помощью.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.04.25 - 21:03
Цитата:
...
Путин на Курск силы бросил, чтобы освободить Российскую территорию от врага. Ни о каком обмене речи даже теоретически быть не могло.
maxsaf:
Путин на Курск силы бросит
Путин на Курск силы бросит
...
Путин на Курск силы бросил, чтобы освободить Российскую территорию от врага. Ни о каком обмене речи даже теоретически быть не могло.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.04.25 - 21:27
Цитата:
И тем не менее на это очень многие рассчитывали...
Skeptic:
Ни о каком обмене речи даже теоретически быть не могло.
Ни о каком обмене речи даже теоретически быть не могло.
И тем не менее на это очень многие рассчитывали...
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.04.25 - 21:38
Цитата:
Это уже сугубо их проблемы.
С таким же успехом эти "многие" могут рассуждать о возврате Украине Крыма и Донбасса...
maxsaf:
И тем не менее
И тем не менее
Это уже сугубо их проблемы.
С таким же успехом эти "многие" могут рассуждать о возврате Украине Крыма и Донбасса...
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.04.25 - 21:58
Цитата:
Так они этим и занимаются. Правда сейчас уже намного реже.
Skeptic:
С таким же успехом эти "многие" могут рассуждать о возврате Украине Крыма и Донбасса...
С таким же успехом эти "многие" могут рассуждать о возврате Украине Крыма и Донбасса...
Так они этим и занимаются. Правда сейчас уже намного реже.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.04.25 - 05:58
Цитата:
Я не имею обыкновения делать ставки, там где льется чья то кровь! Это уж простите,Ваш удел!
Я ничего не считал, чтобы просчитываться!
maxsaf:
Интересно, где и в чем Саба просчитался?
Интересно, где и в чем Саба просчитался?
Я не имею обыкновения делать ставки, там где льется чья то кровь! Это уж простите,Ваш удел!
Я ничего не считал, чтобы просчитываться!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.04.25 - 06:05
Считал и считаю Трампа просто отвратительным дельцом, который на беде других пытается нажить деньги! Кто помнит в СССР политические карикатуры на дядюшку Сэма, так вот для меня Трамп их живое воплощение!!!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.04.25 - 06:08
Цитата:
Херсон под украинской властью, зачем его менять? Напомню доблестные денацификаторы с позором бежали из Херсона!!!
maxsaf:
предложите на Херсон обменять
предложите на Херсон обменять
Херсон под украинской властью, зачем его менять? Напомню доблестные денацификаторы с позором бежали из Херсона!!!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.04.25 - 06:12
Цитата:
Ага, чтобы корейцы там межконтинентальные ракеты испытывали, дабы угрожать всему миру!!! Ну и что теперь, эта парочка, Путин и Ким Чен Ын, не угроза миру в мире? По мне так , вполне!
maxsaf:
или за ресурсы, плюс корейцам полигон для
или за ресурсы, плюс корейцам полигон для
Ага, чтобы корейцы там межконтинентальные ракеты испытывали, дабы угрожать всему миру!!! Ну и что теперь, эта парочка, Путин и Ким Чен Ын, не угроза миру в мире? По мне так , вполне!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.04.25 - 06:21
Читаю новости бегущей строкой по каналу Атамекен бизнес:"Казахстан и Южная Корея заключили соглашение в области образования!"
А Россия и Северная Корея в области чего?
Что там Россия всё ещё добрая душа? Если как пишет Максаф, Трамп прилагает все силы, чтобы спасти от неё весь мир и не допустить третьей мировой войны!
А Россия и Северная Корея в области чего?
Что там Россия всё ещё добрая душа? Если как пишет Максаф, Трамп прилагает все силы, чтобы спасти от неё весь мир и не допустить третьей мировой войны!
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