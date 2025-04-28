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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16452
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.04.25 - 18:57
#5821
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На счёт корейцев я так считаю. Лучше иметь одного но надёжного друга, который поможет в трудную минуту. Чем 50 стран евро- геев которые подставят и прикрываются за твоей спиной. И когда наступит час Х нож воткнут в спину. А так и будет.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27463
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.04.25 - 19:04
#5822
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Цитата:
Vit:
На счёт корейцев я так считаю. Лучше иметь одного но надёжного друга, который поможет в трудную минуту. Чем 50 стран евро- геев которые подставят и прикрываются за твоей спиной. И когда наступит час Х нож воткнут в спину. А так и будет.

Наврятли там у них прям дружба. Скорее всего за бабки помощь, ну или за ресурсы, плюс корейцам полигон для тренировки, а то они грозные такие всё время, пар надо было где-то выпустить.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16452
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.04.25 - 19:10
#5823
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Цитата:
maxsaf:
Скорее всего за бабки помощь

Ну вроде да. Те голодают а РФ им зерно поставляют, муку.
Зато корейцы получил реальный боевой опыт. О них вроде даже солдаты отзывтся как смелые, дерзкие не чего не боятся. А хохлы их демонами называют. Боятся)
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2287
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.04.25 - 21:00
#5824
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Цитата:
Vit:
мы не должны были помочь

Только после просьбы жертвы агрессии.
В 2022 году ОДКБ не вмешалась бы без обращения Токаева за помощью.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2287
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.04.25 - 21:03
#5825
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Цитата:
maxsaf:
Путин на Курск силы бросит

...
Путин на Курск силы бросил, чтобы освободить Российскую территорию от врага. Ни о каком обмене речи даже теоретически быть не могло.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27463
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.04.25 - 21:27
#5826
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Цитата:
Skeptic:
Ни о каком обмене речи даже теоретически быть не могло.

И тем не менее на это очень многие рассчитывали...
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2287
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.04.25 - 21:38
#5827
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Цитата:
maxsaf:
И тем не менее

Это уже сугубо их проблемы.
С таким же успехом эти "многие" могут рассуждать о возврате Украине Крыма и Донбасса...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27463
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.04.25 - 21:58
#5828
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Цитата:
Skeptic:
С таким же успехом эти "многие" могут рассуждать о возврате Украине Крыма и Донбасса...

Так они этим и занимаются. Правда сейчас уже намного реже.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7712
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.04.25 - 05:58
#5829
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Цитата:
maxsaf:
Интересно, где и в чем Саба просчитался?

Я не имею обыкновения делать ставки, там где льется чья то кровь! Это уж простите,Ваш удел!
Я ничего не считал, чтобы просчитываться!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7712
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.04.25 - 06:05
#5830
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Считал и считаю Трампа просто отвратительным дельцом, который на беде других пытается нажить деньги! Кто помнит в СССР политические карикатуры на дядюшку Сэма, так вот для меня Трамп их живое воплощение!!!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7712
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.04.25 - 06:08
#5831
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Цитата:
maxsaf:
предложите на Херсон обменять

Херсон под украинской властью, зачем его менять? Напомню доблестные денацификаторы с позором бежали из Херсона!!!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7712
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.04.25 - 06:12
#5832
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Цитата:
maxsaf:
или за ресурсы, плюс корейцам полигон для

Ага, чтобы корейцы там межконтинентальные ракеты испытывали, дабы угрожать всему миру!!! Ну и что теперь, эта парочка, Путин и Ким Чен Ын, не угроза миру в мире? По мне так , вполне!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7712
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.04.25 - 06:21
#5833
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Читаю новости бегущей строкой по каналу Атамекен бизнес:"Казахстан и Южная Корея заключили соглашение в области образования!"
А Россия и Северная Корея в области чего?
Что там Россия всё ещё добрая душа? Если как пишет Максаф, Трамп прилагает все силы, чтобы спасти от неё весь мир и не допустить третьей мировой войны!
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