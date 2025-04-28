Отправлено: - 19:04

Vit:

На счёт корейцев я так считаю. Лучше иметь одного но надёжного друга, который поможет в трудную минуту. Чем 50 стран евро- геев которые подставят и прикрываются за твоей спиной. И когда наступит час Х нож воткнут в спину. А так и будет.

Цитата:Наврятли там у них прям дружба. Скорее всего за бабки помощь, ну или за ресурсы, плюс корейцам полигон для тренировки, а то они грозные такие всё время, пар надо было где-то выпустить.