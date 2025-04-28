НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Корень этой проблемы - в человеке». Костанайские волонтеры - о трудностях и надеждах четвертого года программы ОСВВ
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51623
«Корень этой проблемы - в человеке». Костанайские волонтеры - о трудностях и надеждах четвертого года программы ОСВВ
Отправлено: 28.04.25 - 09:13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Государственная программа ОСВВ внедряется в Казахстане с марта 2022 года. Ее цель - гуманное сокращение численности бездомных животных для долгосрочного решения этой проблемы. О том, как программа работает в 2025 году, корреспондент «НГ» поговорил с волонтерами ОО «Надежда плюс kst».
Читать новость

Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
278
Re: «Корень этой проблемы - в человеке». Костанайские волонтеры...
Отправлено: 28.04.25 - 09:13
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо вернуть отлов и утилизацию бродячих собак. И проблем не будет. А так только возможность содрать денег с государственных средств.
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2287
Re: «Корень этой проблемы - в человеке». Костанайские волонтеры...
Отправлено: 28.04.25 - 11:46
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо внедрить отлов и утилизацию безответственных "хозяев" животных.
...
Пока власть не поймёт, что проблема не в животных, а в озверевших людях, проблема не будет решена в принципе.
Профайл
EvilWizard
§ EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
156
Re: «Корень этой проблемы - в человеке». Костанайские волонтеры...
Отправлено: 28.04.25 - 14:03
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У них с отчётностью имеются большие проблемы. По запросу Правозащитного Центра Костанайской области в ходе проведения общественного контроля государственных закупок а отношении объекта - Управление ветеринарии акимата Костанайской области, Управление не смогло подтвердить объёмы работ и услуг по этим позициям, связанным с отловом, стерилизацией и размещением, за 2024 год.
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2287
«Корень этой проблемы - в человеке». Костанайские волонтеры - о трудностях и надеждах четвертого года программы ОСВВ
Отправлено: 28.04.25 - 17:08
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
EvilWizard:
У них

Это у кого? У ветеринаров или у волонтёров?
Профайл
EvilWizard
§ EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
156
Re: «Корень этой проблемы - в человеке». Костанайские волонтеры...
Отправлено: 28.04.25 - 20:13
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Skeptic:
У ветеринаров или у волонтёров?

У Управления и у его подрядчика. Речь про весь 2024 год и, в частности, о Костанае тоже, и именно по всем позициям - отлов, стерилизация и размещение до выпуска. Хотя смотрели всю область. В частности, по ИП «Олейничук» из всего запрошенного ничего не предоставлено и ничего не подтверждается. Там в целом беда с подтверждением исполнения договоров гос. закупок. Придираться не стали, знаем, что работают. Но так за государственные деньги, конечно, не отчитываются. Но проблемы с отчётностью там однозначно, у подрядчиков тоже. Да и Управление само по себе проблемное в целом.

Ответом Ревизионной комиссии по Костанайской области от 24.04.2025г. на перенаправленное Антикором в ДВГА обращение ОО "Правозащитный Центр Костанайской области" с поручением о проведении аудита сообщено - назначено проведение полной ревизии в Управлении.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16452
«Корень этой проблемы - в человеке». Костанайские волонтеры - о трудностях и надеждах четвертого года программы ОСВВ
Отправлено: 28.04.25 - 20:21
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вобщем я знаю выход. Давайте мне 50 лямов сразу всю сумму предоплатой. Я избавлю город от бродячих собак на 10 лет вперёд.
Условие одно не каких чеков и фото я предоставлять не буду. Вы просто уже через 2-3 месяца больше бродячих псов не увидите.
Экономия бюджета огромная. А так вы и будите каждый год по 24 ляма тратить то подрядчикам, то субподрядчикам то откаты.) А толку ноль.)
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2287
«Корень этой проблемы - в человеке». Костанайские волонтеры - о трудностях и надеждах четвертого года программы ОСВВ
Отправлено: 28.04.25 - 21:14
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

1. Нельзя быть таким кровожадным.
2. Чтобы бродячих собак и кошек не было, надо привлекать к жёсткой ответственности людей, а не ни в чём не виноватых животин.
Ибо люди плодятся без контроля, у многих из них чада просят собачку и/или котика, а наигравшись - выбрасывают на улицу.
Вы со своими настроениями за ними никогда не угонитесь.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 80, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 80
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS