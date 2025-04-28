Отправлено: - 20:13

Skeptic:

У ветеринаров или у волонтёров?

Цитата:У Управления и у его подрядчика. Речь про весь 2024 год и, в частности, о Костанае тоже, и именно по всем позициям - отлов, стерилизация и размещение до выпуска. Хотя смотрели всю область. В частности, по ИП «Олейничук» из всего запрошенного ничего не предоставлено и ничего не подтверждается. Там в целом беда с подтверждением исполнения договоров гос. закупок. Придираться не стали, знаем, что работают. Но так за государственные деньги, конечно, не отчитываются. Но проблемы с отчётностью там однозначно, у подрядчиков тоже. Да и Управление само по себе проблемное в целом.Ответом Ревизионной комиссии по Костанайской области от 24.04.2025г. на перенаправленное Антикором в ДВГА обращение ОО "Правозащитный Центр Костанайской области" с поручением о проведении аудита сообщено - назначено проведение полной ревизии в Управлении.